KONYA (AA) - Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde çelik tedarik ve kesim hizmetleri sunan şirket, üretimin yoğun temposuna sporun enerjisini katıyor.

Firmanın ikinci kuşak yöneticisi Murat Küçüktosun, fabrikanın bir bölümünü kapalı toprak tenis kortuna dönüştürerek, sanayiciler başta olmak üzere sporseverlerin kullanımına açtı.

Akşam trafiğine takılmamak için tenis oynuyorlar

Küçüktosun, AA muhabirine, 15 bin metrekare kapalı fabrikada vasıflı çelik tedarik ve kesim hizmetleri verdiklerini söyledi.

Yaklaşık 60 yıllık şirketin ikinci kuşak yöneticisi olduğunu anlatan Küçüktosun, spora ilgi duyduğunu ve tenisi çok sevdiğini dile getirdi.

Küçüktosun, kentte tenis sahası olanaklarının sınırlı olmasından dolayı fabrikasına kort yapmayı düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

'Yaklaşık 6 yıldır tenis oynuyorum. Konya'da belediyelere ait veya özel tesis sayısının yetersiz olduğunu fark ettik. Fabrikanın bir holünü kapatarak kapalı, ısıtmalı, soyunma ve duş alanları, kafeteryasıyla tam donanımlı bir toprak kort yaptık. Toprak kort, özellikle sporcu sağlığı açısından daha uygun bir zemin. Bu tür kortların eksikliğini görünce hem kendi çalışanlarımız hem de Konyalı tenisseverler için burayı açtık. Spor, günün stresini atmamızı sağlıyor. Haftada iki-üç gün burada arkadaşlarımızla maç yapıyoruz. Sanayide çalışan birçok kişi de akşam trafiğinde zaman kaybetmek yerine burada vakit geçiriyor.'

Fabrikada turnuva ve sosyal etkinlikler düzenleniyor

Tesisin sadece çalışanlar için değil dışarıdan katılımcılara da açık olduğunu ifade eden Küçüktosun, 'Bu yıl 'single' ve 'double' kategorilerinde iki turnuva düzenledik. Yaş gruplarına göre ayrılmış müsabakalar yaptık. Yaklaşık 80-100 sporcunun katıldığı turnuvalarda kupa ve para ödülleri verdik. Final gününü ise seyirci katılımı ve ikramlarla bir şenlik havasında tamamladık.' diye konuştu.

Tenis eğitimi de veriliyor

Tenis kortuna gelenlerden tenis antrenörü Cebrail Altınsoy ise kentte tenis camiası açısından fabrikanın önemli bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Tenis kortunun sadece çalışanlara değil, tüm tenisseverlere açık olduğunu, bu nedenle kendisinin de korta gelerek oynadığını aktaran Altınsoy, 'Eğitim almak isteyenlere burada ders de veriyorum. Konya'da toprak kort sayısı çok az. Burası kapalı bir toprak kort için gerekli tüm standartlara sahip. Zemin bakımları düzenli yapılıyor, ısıtma ve aydınlatma sistemi yeterli. Ticari bir amaçla yapılmadığı için kullanıcılar açısından da oldukça konforlu.' ifadelerini kullandı.

Muhabir: Abdullah Doğan