Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Karşılaşma Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

55. dakikada yeşil beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Ethemi'nin pasında Oğulcan Ülgün'ün dokuşunda savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.

15. dakikada Ndao'nun ara pasına hareketlenen N'Zonzi, topu ceza yayı üzerinde Oğulcan Ülgün'e bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor , Atakaş Hatayspor 'u konuk etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.