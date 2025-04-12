Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.

24. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yasir Subaşı'nın sol kanattan yerden ortasında kale önünde Jevtovic'in topuk pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Kramer, kaleci Lis'i de geçerek topu ağlara bıraktı: 1-0.

27. dakikada sol kanattan süratlenen Yusuf Erdoğan'ın yerden sert ortasında arka kale direği dibinde Pedrinho'nun vuruşunda top auta gitti.

28. dakikada Ogün Bayrak'ın sağ kanattan ortasında Jevtovic'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan İsmail Köybaşı'nın şutunda kaleci Deniz Ertaş topa hakim oldu.

42. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasında Romulo'nun sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.

70. dakikada Pedrinho'nun soldan kullandığı korner atışında Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

73. dakikada Nazım Sangare'nin sol kanattan ortasında Emersonn'un kafa vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu kornere çeldi.

77. dakikada Victor Hugo'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Emersonn'un kafa vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi.

Maç yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile bitti.

Recep Uçar: Taraftarları mutlu ettiğimiz için ayrıca mutluyum

TÜMOSAN Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar, taraftarları mutlu ettikleri için son derece sevinçli olduğunu söyledi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında çok anlamlı bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Evlerinde oynadıkları son dört maçta da üç puan aldıklarını anımsatan Uçar, şunları kaydetti:

"Evimizde özellikle kazanmamız gerekiyordu. Ona göre de hazırlanmıştık. Bugün itibarıyla aldığımız bu sonuçla da alttaki rakiplerimizle en azından puan farkını korumayı başardık. Göztepe, genel olarak fizik kalitesi çok yüksek oyuncuları tercih eden, geçiş oyunlarını çok iyi oynayan ikili mücadeleleri kazanıp özellikle de kenar ortalar ve duran toplarıyla sonuç alan bir takımdı. Oyun kalitemiz bugün itibarıyla çok daha önemli. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bugün ortaya koydukları mücadele, taktiksel, sadakat, arzu, kazanma isteği kulübeden girenlerin coşkusu kulübedekilerin coşkusundan dolayı kutluyorum. Konya'ya, taraftarımıza armağan olsun. Göztepe maçını ne anlam ifade ettiğini bilen bir insanım, onları mutlu ettiğimiz için de ayrıca mutluyum."

Stanimir Stoilov: Birçok fırsat yakaladık fakat maalesef bunlardan yararlanamadık

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, birçok fırsat yakaladıklarını fakat bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Stoilov, istedikleri sonucu alamadıkları için büyük hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Stoilov, maçta en az bir puanı hak ettiklerini ifade ederek, "Son aylarda çok zor bir süreçten geçiyoruz. Aslında futbolda böyle bir şanssızlığın olduğuna inanmıyorum ama maalesef bunu yaşıyoruz. Bugün de fırsat bile denemeyecek o pozisyonda rakibimiz golü buldu. Bundan sonra iki kez direğe takıldık. Birçok fırsat yakaladık fakat maalesef bunlardan yararlanamadık. İki aydır aslında çok benzer senaryolar. Kötü oynamıyoruz ama istediğimiz sonucu alamıyoruz." diye konuştu.

Alınan mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduğuna dikkati çeken Stoilov, "Geri gelmenin tek yolu çok çalışmak. Şu ana kadar verdiğimizden daha fazlasını verip, daha fazlasını yapmak. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. Eğer sonuçlar gelmiyorsa istediğimizi almak için tek yol şu ana kadar yaptığımızdan daha fazlasını vermemiz." dedi.