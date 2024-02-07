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Samsunspor, Belçikalı santrfor Raman ile sözleşme imzaladı

Samsunspor, Belçikalı santrfor Raman ile sözleşme imzaladı

13. dakikada Erdem Güleç'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, rakiplerini geçtikten sonra kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kaldı. Koita'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ın dizlerinden döndü.

Ziraat Türkiye Kupası 'nın son 16 turu mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor , BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

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