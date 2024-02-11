Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
İlk yarı
15. dakikada Cicaldau'nun uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.
38. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin pasına hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içinden pasında Prip, topu ağlara gönderdi: 1-0.
45. dakikada defanstan atılan topa hareketlenen Pedrinho'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.
İkinci yarı
90+2. dakikada Ndao'nun sağ kanattan yerden ortasında Moreno'nun şutunda top üstten auta gitti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.Kaynak: AA