TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic, oyunu hızlı oynayan, kaleye çok hızlı topu götürmek isteyen, aynı zamanda sert baskıyla oynayan zor bir rakibe karşı mücadele ettiklerini kaydetti.

Belli anlarda çok baskı yediklerini aktaran Ömerovic, "Daha fazla topu kontrol etmek, daha fazla ikinci bölgede doğru paslarla boşluklar bulmak istedik. İkinci opsiyonumuz aynı zamanda duran toplardı. Bunu da yapamadık. Çaykur Rizespor kendi istediği oyunu başardı ama genel olarak biz de istediğimiz oyunu oynadık. Sonuç olarak bir puan için memnun olabilirim ama bu durumda olduğumuz için iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Oyuncuların verdiği aksiyon, verdiği mücadeleye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her müsabakanın final maçı olduğunu kaydeden Ömerovic, "Son haftalarda Antalya ve Gaziantep maçında öndeyken kalemizde gol gördük. Özellikle, Başakşehir maçı bizim tam ters giden bir maç. Maçta 2-0 öndeyken maçı vermemiz nedeniyle psikolojik olarak zaten takım gergindi. Başakşehir maçından sonra oyuncuların gösterdiği reaksiyon, oyun, inanç, direnç çok iyiydi. Her maç, final maçı. İki hafta arka arkaya kazanan takım bir anda yükseliyor. Biz de bundan sonra yukarı çıkmanın mücadelesini vereceğiz." şeklinde konuştu.