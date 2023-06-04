İstanbul

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, yeni kabinenin, Türkiye'nin son 21 yılına damgasını vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına en güçlü şekilde başlamasını sağlayacak nitelikte isimlerden oluştuğunu vurguladı.

Kopuz, iş dünyası olarak, açıklanan yeni kabinenin istihdam, katma değerli üretim ve ihracat sayesinde, nitelikli büyüme ve refah artışı yolunda büyük icraatlar yapacağına olan inançlarının tam olduğunu belirterek, "Ekonomi yönetimindeki yeni bakanlarımızın bugüne kadar üstlendikleri görev ve tecrübeleriyle rüştünü ispat etmiş, iş dünyasını ve reel sektörü de çok iyi bilen, bizim de kendilerini çok iyi tanıdığımız isimlerden oluştuğunu görüyoruz. Her biri, görev yaptığımız iş dünyasının kuruluşlarında temsil ettiğimiz üyelerimizin sorunlarına çare bulabilecek yetkinlikte isimler." ifadelerini kullandı.

Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş dünyası ile kamunun icraat makamı arasındaki güçlü bir uyum sağlayacağına inandığım bu yeni kabine sayesinde çok verimli çalışmaların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ülkemizi ileriye taşıyacak tüm icraat alanlarının yanı sıra bizim faaliyetlerimizin temelini oluşturan yatırım ortamının iyileştirilmesi, tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması, katma değerli ihracatın payının daha yukarıya taşınması yolunda atılacak tüm çalışmalarda kararlılıkla yanlarında olacağız."

AA