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Kültür merkezlerindeki gösterimlerine ait ücretsiz biletler "İstanbul Senin" uygulamasından, CRR Konser Salonu'ndaki gösterimlerin biletleri ise Biletix'ten temin edilebilecek.

Eser, 18 Şubat'ta İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde, 25 Şubat'ta İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, 3 Mart'ta İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi'nde, 10 Mart ve 7 Nisan'da ise yeniden CRR Konser Salonu'nda sahnelenecek.

Eserin orkestra şefliğini Erberk Eryılmaz, müziklerini ise Ceren Türkmenoğlu yaptı.

Köroğlu destan ının modern bir yorumla sunulduğu eserde, Türk kültürü ve tarihi, dansın evrensel dili aracılığıyla aktarıldı.

Oyunda Bahadır Ovacıklı, Berkay Saraçoğlu, Mustafa Çağatay Özmen, Olcay Tunçeli, Ece Süzgen, Ege Timoçin, Elenay Bacı, Eyşan Duru Uztürk, İlayda Ulaş, Nehir Taşçı, Sena Önel, Zeynep Melek Yaşar, Zeynep Sude Taşdelen, Agit İşcan, Civan Kutluay, Efe Pişkin, Murat Gazi Öztekin, Necmettin Efe Tezel ve Serkan Öztürk de rol aldı.

Eserde "Köroğlu" ​rolünü Mehmet Nuri Arkan, "Telli Nigar"ı Deniz Kılınç Tunçeli, "Kurt Ali"yi Erhan Güzel, "Bolu Beyi"ni ise Yücel Emre Kaynarsu canlandırdı.

Sanat ve iş dünyasından isimlerin katıldığı prömiyer, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Proje yöneticiliğini Erhan Güzelin üstlendiği " Köroğlu Balesi"nin koreografisini, Güzel ile Gökçe Sönmemiş yaptı.

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