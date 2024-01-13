Ankara

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) destek programları, kalkınma planları, orta vadeli programlar, Cumhurbaşkanlığı yıllık programları, diğer üst politika belgeleri ve KOSGEB Genel Kurulunun belirlediği politika, amaç ve hedefler dikkate alınarak düzenlenecek.

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, işletmelere ve girişimcilere, işletmelerin ve girişimcilerin gelişimini sağlamak üzere faaliyet gösteren teknoloji merkezleri, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve paydaş kuruluşlara yönelik KOSGEB tarafından oluşturulan destek programlarına ilişkin esasları kapsıyor.

Buna göre, destek programları, kalkınma planları, orta vadeli programlar, Cumhurbaşkanlığı yıllık programları, diğer üst politika belgeleri ve KOSGEB Genel Kurulunun belirlediği politika, amaç ve hedefler dikkate alınarak hazırlanacak.

Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilecek ancak gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılacak.

Destek programlarından yararlananlar, kontrol, denetim ve inceleme görevlilerine her türlü hesap, bilgi, belge ve kayıtları ibraz etmek, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını göstermek zorunda olacak.

Destek sürecinin durdurulması ve iptali

Destek programlarının uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde yararlanıcıların destek süreci durdurulacak. Yeni destek başvuruları uygunsuzluk bitene kadar kabul edilmeyecek.

Uygunsuzluğun giderilmemesi halinde destek olarak verilen tutar KOSGEB alacağı olarak yasal faiziyle tahsil edilecek. Uygunsuzluk sona erdiğinde ve müracaat halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam edecek.

Destek programlarının uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak kabul edilebilecek, deprem, yangın, su baskını ve benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar destek sürecinin durdurulması veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilecek.

Öte yandan, 15 Haziran 2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.