Ankara

KOSGEB, 11. Kalkınma Planı'nda "Girişimcilik ve KOBİ'ler" başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi için konulan hedefler kapsamında Denizli, Aydın ve Muğla'da makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesini odak alan girişimcilere yönelik çağrı açtı. Çağrıyla bu alanlara yönelik iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimciler desteklenecek.

İleri Girişimci Destek Programı çerçevesinde bölgesel ve sektörel bazlı 7. çağrı açıldı."Denizli, Aydın ve Muğla İli-Gıda ile Makine İmalatı Sektörlerinin Gelişmesine Yönelik Teknolojik Girişimciler" başlıklı çağrıya başvurular başladı. Başvurular 20 Ekim Cuma saat 23.59'a kadar devam edecek.

Çağrıya, Denizli, Aydın ve Muğla'da makine ve gıda imalatı sektörleri konularında iş fikirleri olan 2020 sonrası gerçek kişi statüsünde bir firması bulunmayan, 1987 ve sonrası doğumlu girişimci adayları başvurabilecekler, kadınlarda yaş şartı aranmayacak.

KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınacak olan makine ve gıda imalatı sektörlerinin gelişmesine yönelik iş fikri sahibi girişimcilerden uygun görülen 50 girişimci adayı, KOSGEB ile Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, Denizli Ticaret ve Sanayi Odası, Aydın Sanayi Odası ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan işbirliği kapsamında eğitim ve mentorluk programına dahil edilecek. Bu programı tamamlayan girişimciler belirlenen destek üst limitleri dahilinde İleri Girişimci Destek Programı'na başvuru yapabilecekler.

Girişimciler, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Başvuruda eksiklik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve girişimcinin belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecek. Tüm bildirimler sistem üzerinden yapılacak. Bildirimlerin takip yükümlülüğü tümüyle başvuru sahibine ait olacak.

Çağrıya başvuru yapılacak iş fikirleri

Çağrıya başvuru yapılacak iş fikirleri ise şöyle:

Bu alanlardaki iş fikirlerinin, söz konusu konulardan biri veya birkaçını birlikte içermesi ve iş fikrinin seçilen konular doğrultusunda oluşturulması gerekiyor.

50 girişimciye 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek

Başvurusu kabul edilen girişimcinin işletmesini Denizli, Aydın ve Muğla illerinden birinde kurması ve program süresince işletmenin kurulduğu ilde faaliyetine devam etmesi şartı aranıyor.

KOSGEB, söz konusu alanlarda faaliyet gösterecek 50 girişimciye 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verecek.

Girişimci adayları, makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 400 bin liraya kadar, sağlayacağı istihdam için de 400 bin liraya kadar destek alabilecekler, kira ve ofis donanımı ve ham madde giderleri için de 150 bin lira destek kullanabilecekler. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri için 30 bin liraya kadar destek alabilecek girişimci adaylarına, kuruluş giderleri için de 20 bin liraya kadar destek sağlanacak.

KOSGEB, farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüterek farklı illerde ya da bölgelerde ihtiyaca yönelik daha önce de sektörel çağrılara çıkmıştı.

Bu kapsamda Kayseri ve Bursa'da mobilya sektörünün, İstanbul ve Kocaeli'nde mobilite ve bağlantılı teknoloji sektörlerinin, Ankara'da da savunma sanayisi, tıbbi cihaz, bilişim/dijitalleşme teknolojileri ve finansal teknolojileri odak alan stratejik sektörlerin, İzmir ve Manisa'da da temiz enerji ve temiz teknolojiler odaklı sektörlerin, İstanbul'da yazılım sektörünün gelişmesine yönelik çözüm sunan girişimcilere destekler verilmişti.

Başkanlık, önümüzdeki dönemde, farklı iller ve sektörlere yönelik çağrılarına devam edecek.

AA