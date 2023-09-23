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Olayın ardından aracıyla kaçan Mertcan A'yı yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla yolun karşısındaki özel hastaneye ulaştırıldı. Yaralılardan Ergün'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mekanın dışına taşan kavgada Mertcan A, iş yeri çalışanları Tolga Ergün (20), Yiğit Selçuk (29) ve Efendi Doğan'ı (45) silahla yaraladı.

Diyarbakır'da su kaynaklarına 2 milyon 900 bin sazan yavrusu bırakıldı

Diyarbakır'da su kaynaklarına 2 milyon 900 bin sazan yavrusu bırakıldı

BURSA (AA) - Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanı çalışanları ile Mertcan A. (25) arasında tartışma çıktı.

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