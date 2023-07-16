Kastamonu

Üst miniklerde 2021'de Türkiye şampiyonu olan Enes Uysal, milli takım kadrosuna seçildi. Kampın son gününde yapılan teste koronavirüse yakalandığı anlaşılan genç boksör, Avrupa Şampiyonası'na katılamadı. Bu yıl yıldızlar kategorisinde tekrar Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak milli takıma çağrılan Enes, 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Enes Uysal, Adapazarı'nda 8 yıl önce boksa başladığını söyledi. Boksu çok sevdiğini dile getiren Enes, "Üç Türkiye şampiyonluğum var. 2021'de koronavirüs testim pozitif çıktığı için Avrupa Şampiyonası'na gidememiştim." dedi.

Bu yıl yeniden milli takıma çağrıldığına işaret eden genç boksör, "Yarım kalan işimizi inşallah bu sene telafi edeceğiz. Avrupa şampiyonu olmak, ilerleyen yıllarda da ülkemizi dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Milli takım antrenörü Muhammed Ali Keskin de Enes Uysal ile 8 yıldır çalıştıklarını söyledi. Enes'in 57 kiloda Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"İnşallah kendisinden güzel bir derece bekliyoruz. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Kısa süre önce Türkiye Şampiyonası olduğu için sporcularımız formda. Enes en verimli döneminde Kovid-19 geçirdiği için Avrupa Şampiyonası'na gidemedik. Yılmadık, sürekli çalışmalarımıza devam ettik. Bu yıl yine şampiyon olduk. Bu sene Avrupa'da güzel bir derece yaparak yolumuza devam edeceğiz."

AA