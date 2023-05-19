Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de bazı senatörlerin, ABD'nin Rusya ile imzaladığı "New START" silah kontrolü anlaşmasından çekilmesi için yeni yasa tasarısı hazırlamasını değerlendirdi.

Silah kontrolü konusunun sadece Rusya ve ABD için değil, tüm dünya için son derece önemli olduğunu vurgulayan Peskov, "Moskova ile Washington arasında şu anda ciddi, somut temasların olmadığını üzülerek söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

MOSKOVA AA- Peskov, silah kontrolü konusunda ABD ile Rusya arasındaki temaslar için zamanın azaldığına işaret ederek, "Bu alandaki uluslararası yasal çerçevenin son kalıntıları da yok olup gidiyor. Zaman azalıyor, bu yüzden durum üzücü. Bunun tüm sorumluluğu Washington'a aittir." diye konuştu.

Rusya'nın demografi sorunu

Rusya'daki demografik sorunlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Demografi, şu ana kadar başarısız olduğumuz bir konu. Şu anda demografi açısından çok zor bir durumdayız." ifadesini kullandı.

Bu konuda çeşitli tedbirlerin alındığını belirten Peskov, şunları kaydetti:

"Doğum oranını artırmak için bazı adımlar atıldı ancak henüz arzu edilen sonuçlar elde edilmedi. Alınan önlemler uzun vadeli hazırlandı. Maalesef, kısa sürede hemen sonuç verecek bir önlem bulamadık."