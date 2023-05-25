Istanbul

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan Altun ile 2 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada tutuksuz yargılanan 4 sanıkla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Altun, "Burada sanık olarak bulunuyor isem de dürüstlüğümden ve işime bağlılığımdan dolayı buradayım. Borsam halen işleme açıktır. Ben şirketin yazılım yöneticisiydim. Hasan Özkan ise finans bölümüne bakıyordu. Hesap silme söz konusu değil." dedi.

Bunun bir kumpas davası olduğunu savunan Altun, şöyle devam etti:

"Hangi mağdur, mağduriyetinin giderileceği pazarı kapatır? Galeyana getirilmiş birtakım kişilerin üzerime salınmasıdır. Temmuz 2021'de kullanıcıların Türk lirası çekim taleplerinin olduğunu öğrendim. Hesapta yeterli miktarda para olmadığını gördüm. Hasan Özkan, yurt dışında olduğu için onu aradım. Sermaye yükseltmesi amacıyla şirket hesabından 4 milyon 500 bin lira çekmesini ve kullanıcıların para çekim taleplerini karşılamak amacıyla sisteme yatırmasını söyledim. Maalesef bu para hesaba gönderilmedi. Sonradan Hasan Özkan'ın 11 milyon 600 bin lirayı sistemden çektiğini öğrendim. Hemen arkasından da Hasan Özkan hakkında Eylül 2021 tarihinde suç duyurusunda bulundum."

Kullanıcıları dolandırması için ortada bir nedenin olmadığını öne süren Altun, aksine kişilere güven verip şirketini büyüttüğü sürece daha fazla gelir elde edeceğini söyledi.

Altun, 3 müştekinin zararlarının 50 milyon lira civarında olduğu beyanında bulunduğunu ancak bu rakamdan daha fazla gelir sağladıklarını ileri sürerek, "Çektikleri rakamdan hiç bahsetmiyorlar. Benim kullanıcılarımın mağduriyetlerinin nedeni coinin değerinin çok fazla düşmüş olmasıdır." diye konuştu.

Borsası ve çalışmalarının baltalandığını öne süren Altun, "Tutukluluğum marifetiyle kullanıcılarım mağdur oluyor. Bilirkişi raporunda 532 kişinin toplamda 54 milyon lira zararının olduğu söyleniyor. Ortalama benim borsamda 532 değil 1532 kişi yatırdığından daha az para çekmiş, kara geçmemiş olabilir. Bu işte kar da var, zarar da. Ben 18 aydır bu borsayı dolandırıcılık yapmak için de açık tutmuyorum. Diğer borsalar da açılacak. Cezaevinde olsam da zor şartlarda borsamı açık tuttum. Çıktıktan sonra da kapanmayacak ve hiçbir kullanıcı mağdur değildir ve olmayacak." ifadelerini kullandı.

SEGBİS'le bağlanan ve duruşmada hazır bulunan diğer tutuksuz sanıklar ise suçlamaları kabul etmedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Bitrota Teknoloji Sanayi Ticaret AŞ-Endless Yazılım Teknoloji Bilişim Sanayi Ticaret AŞ altında faaliyet gösteren şirketlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenerek herhangi bir usulsüzlük olup olmadığının belirlenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Heyet, sanık Altun'un tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto para borsası "Bitrota" üzerinden yatırımcıları dolandırdıkları öne sürülen biri tutuklu 10 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede sistemin ortakları Kenan Altun ile Hasan Özkan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "şirket yöneticisinin şirketin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık" suçlarından 532 mağdura yönelik toplamda 3 bin 724 yıldan 10 bin 640 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Altun ve Özkan hakkında ayrıca "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçundan 7'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

AA