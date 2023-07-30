Haber: Damla Oya Erman

Kuzey Yarımküre tarihi bir yaz sıcak dalgası altında yanarken, çok daha güneyde, kışın derinliklerinde, başka korkunç bir iklim rekoru kırılıyor. Antartika deniz buzu, yılın bu zamanında görülmemiş düşük seviyelere düşüyor.

Her yıl, Antartika deniz buzu, kıtanın yazında, Şubat ayının sonuna doğru, en düşük seviyelerine ulaşır. Ardından deniz buzu kış boyunca yeniden oluşur.

Ancak bu yıl bilim insanları farklı bir şey gözlemledi.

Deniz buzu beklenen seviyelere yakın bir şekilde geri dönmedi. Aslında, kayıtlar 45 yıl öncesine kadar giden en düşük seviyeleri gösteriyor. Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC) verilerine göre, buz önceki kışın rekor düşük seviyesinin 1.6 milyon kilometrekare (0.6 milyon mil kare) altında, yani 2022 yılında kaydedilmiş düşük seviyesinin altında.

Temmuz ortasında, Antartika'nın deniz buzu, 1981-2010 arasındaki ortalamanın 2.6 milyon kilometrekare (1 milyon mil kare) altındaydı. Bu, neredeyse Arjantin'in veya Teksas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah ve Colorado eyaletlerinin toplam alanı kadar büyük bir alandır.

Bilim insanları şimdi nedenini anlamak için çabalıyor.

Antartika uzak, karmaşık bir kıtadır. İklim krizinin hızlandığı Arktik'ten farklı olarak, Antartika deniz buzu son birkaç on yılda rekor düzeyden rekor düşüşe döndü, bilim insanlarının küresel ısınmaya nasıl tepki verdiğini anlamasını zorlaştırdı.

Ancak 2016'dan bu yana bilim insanları dik bir düşüş eğilimi gözlemlemeye başladılar. Deniz buzu üzerindeki doğal iklim değişkenliği etkisi olsa da, birçok bilim insanı iklim değişikliğinin kaybolan buzun önemli bir itici güç olabileceğini düşünüyor.

Antartika sistemi her zaman çok değişken olmuştur. Scambos, "Ancak bu [şu anki] seviyedeki değişkenlik, son iki yıl, özellikle bu yıl, en az 45 yıl geriye giden tüm önceki yıllara göre radikal bir şeyin değiştiğini açıkça bize söylüyor" dedi.

Kaybolan deniz buzu, kıyı buz tabakalarını ve buzulları dalgalar ve sıcak okyanus sularına maruz bırakarak, erimeye ve kopup gitmeye daha savunmasız hale getirir. Deniz buzunun eksikliği, bölgenin balina, penguen ve fok gibi canlıları için de önemli etkilere sahip olabilir.

Daha geniş anlamda, Antartika deniz buzu, gezegenin sıcaklığının düzenlenmesine katkıda bulunur, bu da onun kaybolmasının kıtadan çok daha fazla etkisi olabileceği anlamına gelir.

Deniz buzu, gelen güneş enerjisini uzaya geri yansıtır, eridiğinde, altında daha koyu renkli okyanus sularını güneş enerjisini emer.