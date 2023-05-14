İSTANBUL- Oyunu kullanan belediye başkanı Çebi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri için oyumu kullandım. Ülkemize ve Küçükçekmecemize hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimiz için tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum"dedi.

"İlçemizdeki okulları ziyaret ederek oy kullanan komşularımızla sohbet ettik. Oy kullanan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Son yarım saate girdik. Halen oy kullanmamış Küçükçekmeceli hemşehrim kaldıysa, zaman kaybetmeden sandıklara bekliyorum. Sevgi kazanacak, birlik ve beraberlik daim olacak." diyerek de ekledi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI