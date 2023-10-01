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İki araç, güzergah üzerinde boş bir alana çekilirken metrobüs yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza nedeniyle hasar oluşan 2 metrobüs için yol bakım araçları olay yerine ulaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dünyadan Ankara'daki terör saldırısına kınama ve Türkiye ile dayanışma mesajları

Dünyadan Ankara'daki terör saldırısına kınama ve Türkiye ile dayanışma mesajları

Beşyol Durağı'nda içerisinde yolcular bulunan, arka arkaya seyreden 2 metrobüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

İstanbul Küçükçekmece 'de çarpışan 2 metrobüs te hasar oluştu.

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