İSTANBUL- Küçükçekmece’nin parkları ve meydanları bir ay boyunca sinema gösterimleri, konserler ve caz günlerinden oluşan kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra her yaşa hitap eden sanat atölyelerine ev sahipliği yapacak.

Başkan Çebi: Küçükçekmece’de sanatı, herkesin hayatının bir parçası haline getirmek için çalışıyoruz

Kentlinin sanat aktivitelerine katılımını teşvik etmek ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak amacıyla kültür-sanat etkinliklerini açık havaya taşıdıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Göreve geldiğimden günden bu yana sanatı sadece müzelerde, merkezlerde görünür kılmak yerine günlük yaşama dahil edip, herkesin ulaşabilmesini hedefledim. Küçükçekmece’de sanatı, herkesin hayatının bir parçası haline getirmek için “kamusal alanda sanat” mottosunu alarak, sanatı tabana yaymayı ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyoruz. ‘Parklarda Sanat Var’ etkinliği kentimizde bir ay boyunca devam edecek. Tüm İstanbulluları Küçükçekmecemize ve doğanın içinde sanatı soluyacağımız etkinliklerimize davet ediyorum” diye konuştu.

Atölye çalışmalarından, sinema gösterimlerine, konserlerden, caz günlerine….

‘Parklarda Sanat Var’ etkinlikleri kapsamında farklı mekânlarda, 6 farklı branşta 19 farklı atölye çalışması her yaştan sanatseverle buluşacak. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde ebru atölyesi, tasarım atölyesi, yaratıcı resim atölyesi, matematik atölyesi, keçe bebek atölyeleri gerçekleştirilecek. Halk ve sanat müziğinden caz müziğine 8 farklı konserin de gerçekleşeceği etkinlikler sanatseverlere ücretsiz sunulacak. ‘Bu Yaz Menekşe’de Caz’ başlığıyla Yaşar Kemal Sanat Evi’nde caz günleri gerçekleştirilecek. Küçükçekmece Belediyesi açık hava sinema gösterimleriyle de sanatseverlere, hafif bir esintinin eşlik ettiği yaz akşamlarında sevdikleriyle kaliteli zaman geçirme olanağı sağlayacak.

15 ayrı noktada sanat aktiviteleri gerçekleştirilecek

15 Ağustos’ta Sefaköy Havuzlu Park’ta başlayacak etkinlikler, bir ay boyunca Cennet Meydan, İnönü Mahallesi Şehit Piyade Er Lokman Eker Parkı, Yarımburgaz Hasanoğlu Deresi Parkı, Göl Kenarı Büyük İskele, Selçuklu Parkı Amfi, Seyir Parkı, Sultanmurat Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Söğütlüçeşme Mahalle Parkı, Yaşar Kemal Sanat Evi, Sefaköy Atatürk Parkı, Atakent Mahallesi Menekşe Parkı, Fevziçakmak Meydan, Kanarya Mahallesi İskete Parkı, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Kemal Parkı’nda devam edecek.

HABER: METE YILMAZ