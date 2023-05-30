İSTANBUL - Kent sakinlerinin sporla iç içe bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sabah sporları, Küçükçekmece Göl Kenarı, Halkalı Çamlık, İnönü SSK Hastanesi Yanı, Atakent 3. Etap Yürüyüş ve Spor Alanı ile Cennet Meydan’da düzenleniyor. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilen sabah sporları 08.00-10.00 saatleri arasında yapılıyor. Sabah sporlarında Küçükçekmeceliler, 2 saat boyunca, uzman bir antrenör eşliğinde spor ve egzersiz hareketleri yaparak temel spor bilinci kazanıyor.

HABER: METE YILMAZ