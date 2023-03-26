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Depremin vurduğu Antakya'da "küncülü helva" geleneğini devam ettiriyorlar

Hatay'da sadece ramazan ayında yapılan meşhur küncülü helva, Antakya ilçesinde depremden etkilenen tarihi Uzun Çarşı'da Şahap ve Yunus Emre Fansa kardeşler tarafından üretiliyor.

26 Mart 2023 Pazar 14:10
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Depremin vurduğu Antakya'da "küncülü helva" geleneğini devam ettiriyorlar

Hatay (AA)

Babasından öğrendiği küncülü helva yapımını kardeşi Yunus Emre ile sürdüren Şahap Fansa, yıllardır süren geleneğin deprem nedeniyle kesintiye uğramaması için neredeyse tüm dükkanların kapalı olduğu tarihi çarşıda tezgahın başına geçti.

Tahin, şeker, çöven otu ve yörede küncü olarak bilinen susamın karışımıyla hazırlanan helva, bu yıl yarım ve birer kiloluk paketler halinde satışa sunuluyor.

Hatay dışındaki müşterilerden de sipariş alan Fansa kardeşler, sadece ramazan ayında üretilen helvayı kargoyla Türkiye'nin farklı şehirlerine de gönderiyor.

"Geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz"

Şahap Fansa, AA muhabirine, depremde hasar alan imalathanelerini yeniden faaliyete geçirmek istediklerini belirterek, dükkanlarını bu zor günlerde açabildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yaşanan deprem felaketi sonrası bu yıl küncülü helva yapmayı düşünmediklerini ancak çok arayan olunca faaliyete geçme kararı aldıklarını dile getiren Fansa, ramazan ayının ilk gününden beri tarihi Uzun Çarşı'da hizmet verdiklerini kaydetti.

Bazı hayırseverlerin ölen yakınları için küncülü helva dağıttığını anlatan Fansa, "Küncülü helva yıllardır hiç aksatılmadan ramazan ayında yapılıyor. Bu ramazanda yapılmadı dedirtmemek için geleneği sürdürüyoruz. Kardeşimle beraber kafa kafaya verdik, yapıyoruz. Sadece geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fansa, yardım için kente gelen ekiplerin Hatay'ın mutfağının zenginliğini ve her şeye rağmen ayakta olduklarını görmelerini de istediklerini belirtti.

Daha önceki ramazanlarda günde en az 350-400 kilogram satış yaptıklarını ifade eden Fansa, bunun zaman zaman 600-700 kilograma kadar çıktığını kaydetti.

Fansa, "Sadece ramazan ayında olduğu için çok yoğun talep vardı. Her tablada normalde 30-40 kilogram çıkıyor. Bu yıl bir tabla yapıp sattıktan sonra dükkanı kapatıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda talep oldukça çoğaltacağız. Şu anda yarım ve birer kiloluk paketler halinde yapıyoruz ama isteyene de istediği kadar verebiliyoruz. Sosyal medyadaki paylaşımları gören müşteriler alışveriş için dükkana geliyor. Ramazan boyunca Türkiye'nin her yerine kargoyla da gönderiyoruz." dedi.

"Hatay'ı terk etmeyi düşünmüyoruz"

Şahap Fansa, dükkanlarında elektrik olmadığını, helvayı eski usullere göre hazırladıklarını belirtti.

"İlk olarak şekerle su karışımı yapıyoruz. Daha sonra çöven köküyle çırparak köpük haline getiriyoruz. Tahinle beraber karıştırdıktan sonra 350 yıllık bir makinemiz var, ondan ince bir şekilde çekip, çıkarıyoruz." diyen Fansa, ramazan ayından sonra da çarşıdaki iş yerlerinin açık olacağını söyledi.

Hatay'da yaşamayı sürdüreceklerini dile getiren Fansa, bu kentin yeniden eski canlılığına kavuşmasını istediklerini anlattı.

Fansa, "Hatay'ı kesinlikle, hiçbir şekilde terk etmeyi düşünmüyoruz. Herkesi de tekrar Hatay'ı canlandırsın diye bekliyoruz, çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
DepremAntakyaKüncülü Helva
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