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Dicle Çiftçi ‘’Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum’’ 1 Nisan Tarihine Kadar İzlenebilir

Dicle Çiftçi’nin güneş ve gün ışığı temalarından yola çıkarak hayata geçirdiği son sergisi “Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum”, açılışı yapıldığı 4 Şubat sonrası bölgede yaşanan deprem nedeniyle geçici bir süre izlenime kapatıldı. Galerinin bulunduğu bina kontrolleri tamamlanarak tekrar izlenime açılan sergi, 1 Nisan tarihine kadar KUN Art Space’de izlenimde olacak.

30 Mart 2023 Perşembe 14:47
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Dicle Çiftçi ‘’Eve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum’’ 1 Nisan Tarihine Kadar İzlenebilir

ADANA- Sanatçının üretimine kapsamlı bir bakış olanağı sunan eserler Pandemi sürecinde herkesin evlere kapanmasıyla, tam da gün ışığından yoksun kaldığımız ve ona ihtiyaç duyduğumuz sırada güneş ve gün ışığıyla derin bir bağ kurarak bu temayı sıklıkla kullanıyor. Doğal gün ışığının bize verdiği mutluluk, huzur ve güven duygusu, güneşi göremediğimiz anda hissedilen güvensizlik Çiftçi’nin ilham noktalarını oluştururken sanatçı bir yandan binlerce yıldır insanlar için çok mühim ve hatta tapınılası bir yere sahip olan güneşin neden ve nasıl bu kadar önemli hâle geldiği konusunu sorguluyor. Pencereden yansıyan ışıkla yetinmek zorunda kalan, kendi dünyasına çekilmiş kadın figürler sanatçının çalışmalarında sıklıkla yer ediniyor.

Gün ışığından uzak kalmasıyla bölünen iki farklı kimliğiyle karşılaşan sanatçı, bu ikiliği sergi mekânına da taşıyor. Giriş katını huzur, güven ve iyi hissettiren enerjiyle, gün ışığıyla ve güneşle betimlerken, alt katı pandemi süresince hissettiği ve sergiden önce zaman geçirip, burada üretmeye devam ettiği daha melankolik, hatta huzursuz işlerle sarıyor. Bu ifade biçimiyle zihni ve hislerini aktarmaya çalışıyor. Hem atölyesine hem de iç dünyasına izleyiciyi de davet ederek mekânı dönüştürüyor.

HABER: BÜLENT ÇAMCI 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Dicle ÇiftçiGüneş Ve Gün ışığıEve Giren Güneş Kadar Güneşleniyorum
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