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EDEBİYATBLOG ÖZGÜR YAZARLAR, ÖZGÜN YAZILAR

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Temmuz 2021 Salı 10:08
0 Okunma
EDEBİYATBLOG ÖZGÜR YAZARLAR, ÖZGÜN YAZILAR

Edebiyatblog; amacı keşfedilmemiş olanı ortaya çıkartmak, ilham vermek, destek olmak ve bu çalışmaları yapan/yapacak bütün yeteneklere yol göstermek olan bir platform ortaya koyuyor. Ayrıca yazarların duygularını özgürce ifade edebildikleri, kullanıcıların kendilerinden bir parça buldukları içeriklere kolaylıkla ulaşabilmelerini de sağlıyor. Site içerisindeki yazar alımlarında ise herhangi bir kritere bağlı kalmadan, duygu ve düşüncelerini yansıtmak, "yazmak" isteyen bireyleri fark gözetmeksizin "yazar" statüsünde değerlendirerek; yazarlar arasında okur kitlesi tarafından daha önceden bilinen, aşina isimlerin yanı sıra nerede ve kim olduğu fark etmeksizin keşfedilmesi gereken bireylerin de bulundurulmasına özen gösteriyor. Böylelikle site içerisinde hem her kesime hitap ediliyor hem de diğer sitelere oranla daha farklı bir okuma deneyimi sunuluyor.

https://edebiyatblog.com/ linkini tıklayarak portala ulaşabilirsiniz

KÜBRA KOÇYİĞİT

***************************************************************

NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu

https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/

http://www.oncevatan.com.tr/

Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
EDEBİYATBLOG ÖZGÜR YAZARLARÖZGÜN YAZILAR
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