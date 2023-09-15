Ankara

İran İslam Cumhuriyeti'nin ev sahipliğindeki "Kum ve Toz Fırtınaları Uluslararası Mücadele Konferansı" başkent Tahran'da yapıldı.

27 ülkeden temsilcinin katıldığı konferansa, Türkiye adına katılan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, toplantının sonuçlarını paylaştı.

Kum ve toz fırtınalarının, tüm etkilenen ülkelerde insan sağlığına, tarım arazilerine, geçim kaynaklarına, sucul ve karasal çevreye, biyoçeşitlilik kaybına, altyapıya ve ekonomilere zarar verdiğini belirten Taş, sınır ötesi ve bölgesel düzeyde kum ve toz fırtınalarını hafifletme, kontrol etme ve bunlarla mücadele etme konusundaki işbirliğinin önemine işaret etti.

"Türkiye, 2 milyon hektar ağaçlandırma yaptı"

Son yıllarda artan kum ve toz fırtınalarıyla mücadelenin tartışıldığı toplantının başarılı geçtiğini belirten Taş, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ile kum ve toz fırtınalarının etkilerinin en aza indirilmesi noktasında istişare yapılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Nurettin Taş, toplantıda ülke bazında karar alınmadığını belirterek "Kum ve toz fırtınalarının kök nedenlerini, risklerini, etkilerini azaltmak ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi yoluyla dayanıklılığın artırılması için küresel ve bölgesel işbirliği yapılması kararı alındı. Türkiye zaten bu konudaki projelerini son derece titizlik ve sorumluluk içerisinde yürütüyor. Türkiye olarak kum ve toz fırtınaları ile mücadelede yaptığımız çalışmaları anlattık." dedi.

Türkiye'nin kum ve toz fırtınalarıyla mücadele faaliyetlerinde tüm işbirliklerine açık olduğunu belirten Taş, ülkenin çölleşme, kum ve toz taşınımıyla mücadele kapsamında 2 milyon hektar ağaçlandırma yaptığını, bu sayede toz taşınımının Türkiye'de büyük ölçüde azaldığını kaydetti.