Sabahın erken saatlerinde camilere gelen Ankaralılar, bayram namazı için saf tuttu. Bazı vatandaşlar da namaza çocuklarıyla katıldı.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.

Cami avlularında vatandaşlara tatlı dağıtıldı.

Bayram hutbesinde, vatandaşlara kurbanların eziyet edilmeden kesilmesi ve çevre temizliği konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca Filistin'de hayatını kaybedenler ve saldırı altındaki Müslümanlar için de dua edildi.

İstanbul

İstanbul'daki camilerde Kurban Bayramı namazı, vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerinde kılmak isteyenler, sabah namazıyla birlikte söz konusu camilere gelmeye başladı.

Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camisi'nin içi bayram namazı vaktinden önce dolarken, çoğunluğu turist olan az sayıda katılımcı namaz için Ayasofya Meydanı'na geçti.

Katılımcılar camilerin dışında beraberinde getirdikleri seccadeler üzerinde saf tuttu.

Vatandaşların bazıları bayramı Büyük Çamlıca Camisi'nde karşıladı

Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi, bayram namazı kılmak isteyen binlerce kişiye ev sahipliği yaptı. Sabah ezanıyla camiye gelen çok sayıda vatandaş Kurban Bayramı'nı burada karşıladı.

Caminin bulunduğu caddede araç yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar camiyi kısa sürede doldurdu. Cami içerisinde üst kat kadınlar için ayrıldı.

Sabah namazının ardından cami imam hatiplerinden Yunus Balcıoğlu bayram namazı vaktine kadar cemaate vaaz verdi.

Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış'ın kıldırdığı namaz sonrası cemaat, caminin içinde ve avluda birbirleriyle bayramlaştı.

Vatandaşlar bayram namazı için Eyüpsultan, Fatih ve Süleymaniye camilerinde de yoğunluğa neden olurken, camilerin içine sığmayanlar avlularda namazını eda etti.

"Cenab-ı Allah, İslam alemine böyle bir günün hürmetine birlik, beraberlik, kardeşlik ihsan etsin"

Namazını Eyüpsultan Camisi'nde kılan Hasan Yakut, burada bayram namazı kılmanın önemini vurgulayarak, Eyüpsultan'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, en büyük dualarının Filistin için olduğunu belirten Yakut, Filistinlerin muvaffak ve muzaffer olmaları için Allah'tan niyazda bulunarak, "Cenab-ı Allah bir an önce bütün İslam alemine böyle bir günün hürmetine birlik, beraberlik, kardeşlik ihsan etsin." dedi.

İlk kez bayram namazı için Eyüpsultan Camisi'ne geldiğini belirten Fesih Öztürk, "Kurban keseceğiz. Allah herkesin kurbanını kabul etsin, namazını da kabul etsin inşallah. Güzel bir duygu, Allah herkesin gönlüne göre versin." ifadelerini kullandı.

Bayram namazının kılınmasının ardından camilerde irad edilen hutbede, kurbanın, Allah'ın rızasını kazanmaya, rahmet ve mağfiretine mazhar olmaya, iyiliğin ve hayrın yayılmasına vesile olan müstesna bir ibadet, sadakat ve fedakarlığın sembolü, takva ve teslimiyetin nişanesi olduğu belirtilerek, kurbanlara şefkat ve merhametle muamele edilmesi, çevre temizliğine özel gösterilmesi konusunda cemaat bilgilendirildi.

Hutbede, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına da dikkati çekilerek Filistinli mazlumlar için dua edilmesi istendi.

Adana

Adana'da çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan müminler, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlar bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

Mersin

Mersin'de birçok vatandaş, namaz kılmak için merkez Toroslar ilçesindeki Hz.Hamza Camisi'ne geldi.

Vaazda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

Yan yana saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

Hatay

Hatay'da da çok sayıda vatandaş Kurban Bayramı namazı için merkez Antakya ilçesindeki Sarımiye Camisi'ne geldi.

Verilen vaazın ardından vatandaşlar şehitler ve ölen yakınları için dualar etti.

Namaza katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ibadet sonrası vatandaşlarla bayramlaşarak çocuklara oyuncak hediye etti.

Masatlı, cami çıkışında görevli polis memurlarının bayramını kutladı.

İskenderun ilçesinde ise vatandaşlar bayram namazını kılmak için Nihal Atakaş Camisi'ne geldi.

Vatandaşlar vaazın ardından bayram namazını kıldı, dua etti.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için erken saatlerde camilere gitti.

Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan Nuri Çomu Camisi'ni dolduranlar, vaazı dinledi, dua etti.

Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar cami avlusunda toplanarak bayramlaştı.

Gaziantep

Gaziantep'te çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami Cami'ye geldi.

Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazını kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlar bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdulhamithan Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Ezan öncesi camilerin içleri ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Malatya

Battalgazi ilçesi Kernek Karagözlüler Camisinde bayram namazı için gelen vatandaşlar camiye sığmadı.

Bazı vatandaşlar cami avlusu ile bahçesinde namaza durdu.

Bayram namazını Vali Vekili Reşit Özer Özdemir, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın vatandaşlarla kıldı.

Özdemir ve beraberindekiler, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşlara çorba ikram etti.

Adıyaman

Kentte bayram namazını kılmak isyeten vatandaşlar camilere akın etti.

Emir Sultan Cami'sine gelen vatandaşlar burada verilen hutbe vaazların ardından namazını kıldı, dualar edip daha sonra bayramlaştı.

Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kilis'te de Kurban Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Sakarya

Sabah namazında Adapazarı ilçesindeki Tarihi Orhan Camisi’ne gelenler, namazdan önce yapılan vaazı dinledi.

Cemaat, bayram namazını eda etti, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen Akçakoca Merkez Camisi, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla doldu.

Camiye akın eden her yaştan inanan, bayram namazını kılmalarının ardından hutbeyi dinledi, duaya iştirak etti.

Cami çıkışında toplu bayramlaşma yapıldı.

Karabük'te Gazze için dua edildi

Karabük'te de bayram namazını eda etmek isteyenler camilere geldi.

Yeşil Mahalle Yeşil Camisi'nde saf tutan cemaat, namazı kıldıktan sonra hutbeyi dinledi, dua etti.

İsrail'in 8 aydan fazla süredir havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin kurtuluş ve zaferi için eller semaya açıldı.

Namazın ardından Vali Mustafa Yavuz, protokol üyeleri ve vatandaşlar, ibadethane dışında toplu bayramlaşma yaptı.

Diyarbakır

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulu Cami'de vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

Vatandaşlardan Halil Parlak, bayram namazını Ulu Cami'de kılmanın kendisine huzur verdiğini belirterek, "Bayramın bütün İslam alemine barış, huzur, kardeşlik getirmesini diliyorum. Özellikle Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. İsrail'i lanetliyoruz. Gelecek bayramı hep birlikte barış ve kardeşlik içinde geçirmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla bayram namazı için camiye gelen Emrah Soylu da bütün İslam aleminin bayramını kutladığını dile getirerek, namazın ardından evde ailesiyle bayramlaşacağını kaydetti.

AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları tarafından da cami çıkışında vatandaşlara şeker ikram edildi.

Mardin

Mardin'de çok sayıda vatandaş merkez Artuklu ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye, bayramı namazını kılmak için geldi.

Kılınan bayram namazı ve yapılan duaların ardından cemaat bayramlaştı.

Vatandaşlar daha sonra camide bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Siirt

Siirt'te bayram nedeniyle kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.

Bazı camilerde yer bulamayan vatandaşlar cami bahçesinde bayram namazı için saf tuttu.

Halid Bin Velid Camisi'nde okunan hutbede, Filistinliler için dua edildi.

Vatandaşlar namazın ardından bayramlaştı.

Batman

Batman'da Kurban Bayramı namazını kılmak için vatandaşlar, camileri doldurdu.

Bayram namazını kılmak için Hamidiye Camisi'ne gelenler, sabahın erken saatinde saf tuttu.

Kılınan namazın ardından hutbe okundu ve dualar edildi.

Edirne

Edirne'de vatandaşlar, başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli olmak üzere kentteki camilerde saf tuttu.

Eski Cami imam hatibi Salih Tatlı, bayram hutbesinde bayramların aile, dost ve akrabalarla yaşandığında bereketlenip anlam bulduğunu söyledi.

Filistin'deki Müslümanların bu bayramı da zulüm altında geçirdiğini belirten Tatlı, şöyle devam etti:

"Tarihin şahit olduğu en büyük vahşetlerden birini uygulayan zalimler, bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, yaşlı demeden kardeşlerimizi katlediyor. Zalimlerin yenileceği, mazlumların zafere ulaşacağına olan inancımız tamdır. Bize düşen, bu katliamı durdurmak için insani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirmek, doğru yerde durmaktır."

Namazın ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmada 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da yer aldı.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşlar, bayram namazı için camileri doldurdu.

Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Kurban Bayramı'nı konu alan vaaz verdi.

Hutbe ve duanın ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Ardından Kırklareli Vali Valisi Birol Ekici, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını Rüstem Paşa Camisi'nde kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde camiye geldi.

Bayram namazının ardından eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve vatandaşlar bayramlaştı.

Bursa

Bursa'da Ulu Cami, Yeşil Cami ile Emir Sultan ve Murad Hüdavendigar camileri başta olmak üzere cemaat, ibadethaneleri doldurdu.

Ezan öncesi camilerin içinde ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

Namaz ve hutbeden sonra edilen duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Eskişehir

Eskişehir'de sabahın ilk dakikalarından itibaren camiler bayram namazı kılmak isteyenlerle doldu.

Vatandaşlar, namaz kılınması ve dualar edilmesinin ardından birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar, Zağnos Paşa Camisi ile kentteki diğer camileri doldurdu. Camilere sığmayan vatandaşların bir bölümü bayram namazını dışarıda kıldı.

Ezan öncesi camilerde ve avluda yerlerini alan vatandaşlar vaaz dinledi.

Kentteki birçok camide vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Namazın ardından Zağnos Paşa Camisi'nde kamu görevlileri ile vatandaşlar bayramlaştı.

Kütahya

Kütahya'da, Kurban Bayramı namazı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Vatandaşlar, özellikle kentin tarihi camilerinden olan Ulu Cami'ye gelerek bayram namazını kıldı.

İl Müftü Vekili Bahtiyar Kargıoğlu, Ulu Cami'deki sohbetinde, bayramların birlik, beraberlik, sevinç ve mutluluk günleri olduğunu belirtti.

Kurban kesiminin İslami usullere göre yapılması gerektiğinin önemine değinen Kargıoğlu, kurban kesilirken çevre kirliliğine dikkat edilmesini istedi.

Namaz sonunda tekbirler getirilerek dua edildi.

Kütahya protokolü de bayram namazı sonrasında, vatandaşlarla bayramlaştı.

Çanakkale

Çanakkale'de il merkezindeki Necippaşa, Şehitler ve Yalı camilerine gelen çok sayıda vatandaş namaz kılıp birbirlerinin bayramlarını tebrik etti.

Bayram namazlarını kılanlara çıkışta şeker ve çikolata ikram edildi.

Büyükleri ile namaza gelen çocuklara da bayram harçlıkları verildi.

Yalova

Yalovalılar da sabah erken saatlerde bayram namazı için camilere akın etti.

Dışarıya taşan kalabalık, namaz ve duanın ardından bayramlaştı.

Bilecik

Bayram namazı dolayısıyla Bilecik'te vatandaşlar kentteki camileri doldurdu.

Sabahın ilk saatlerinde Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesindeki Orhan Gazi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayı Boyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

Vaazının ardından cemaat, bayram namazını kıldı. Camiye sığmayan cemaatin bir kısmı bayram namazında dışarda saf tuttu.

Namaz sonrası edilen duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Kırşehir

Kırşehir'de il protokolü ve vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve bahçesine geldi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin’in vaazının ardından cemaat saf tutup bayram namazını kıldı, yapılan duaya eşlik etti.

Vatandaşlar ve protokol üyeleri cami önünde bayramlaştı.

Programa Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Ozan, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bazı vatandaşlar, camideki Ahi Evran Veli'nin türbesinde dua etti.

Kayseri

Kayseri’de cemaat, Kurban Bayramı namazını kılmak için camileri doldurdu.

Kocasinan ilçesinde vatandaşlar, bayram namazını kılmak için Garipdost Camisi’ne geldi.

Bayram namazı öncesi verilen vaazda birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yapıldı. Camiyi dolduran cemaat, bayram namazını kıldıktan sonra yapılan duaya eşlik etti.

Nevşehir

Nevşehir'de vatandaşlar, bayram namazı için camilere geldi.

Alibey Camisi'nde namaz öncesi İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından vaaz verildi.

Bayram namazının ardından teşrik tekbirleri getirilip dua edildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve Müftü Güzel, cemaatle bayramlaştı.

Yozgat

Yozgat'ta vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camilere geldi.

Kent merkezindeki Çapanoğlu Büyük Camisi'nde İl Müftüsü Ali Gülden vaaz verdi, Gazze'de zulüm altındaki Müslümanlar için dua edildi.

Kılınan bayram namazının ardından cemaat bayramlaştı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de vatandaşlar, bayram namazında Nur Camisi'ni doldurdu.

Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Makas ve Önal, vatandaşlara mutlu, huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Cami avlusunda devam eden programda cemaate ikramda bulunuldu.

Sivas

Sivas'ta vatandaşlar, erken saatlerden itibaren bayram namazı için kentteki camilere geldi.

Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerde yoğunluk oluştu.

Namazın kılınmasının ardından eller semaya açılarak dua edildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve il protokolü, namaz sonrası cemaatle bayramlaştı.