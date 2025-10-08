BURSA (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü'nden 2018 yılında mezun olduktan sonra işe başlayan Yaşar, Kovid-19 salgını döneminde gittiği zeytin bahçesinde köy hayatıyla tanıştı.

Burada yediği domatesin, ekmeğine sürdüğü salçanın, katkısız ürünlerin tadı damağında kalan Yaşar, organik ve doğal lezzetleri üretmek istedi.

Yaşar, bunun üzerine 2020'de Gemlik ilçesinde kurduğu çiftlikte, geleneksel yöntemlerle salça, tarhana, erişte, reçel, sirke, ekşi mayalı ekmek, zeytin, zeytinyağı gibi gıdaların üretimini yapıyor.

Bu ürünleri kargoyla ülkenin dört bir yanına ulaştıran 28 yaşındaki Yaşar, 2 yıl önce hizmet sektöründeki işini bırakan eşiyle çiftlikteki 'gezen' tavukların yumurtalarını da ilçedeki adreslere teslim ediyor.

'Günden güne yok olmaya başlamış ama asıl ihtiyaç olan şeyler'

Yaşar, AA muhabirine, eşinin ailesinin zeytin bahçesine ziyarete gittiğinde doğadan etkilendiğini anlattı.

Daha önceleri köy hayatının olmadığını dile getiren Yaşar, 'Bana çok farklı geldi. Doğanın içinde bir döngü ve bu döngünün muazzam bir şekilde ilerlemesi, bir meyve tanesinin toprakla buluşması, tekrar meyve vermesi, bu sürece farkındalığım arttı. Ardından bu ürünleri üretip müşterilerle buluşturabiliriz fikri oluştu.' diye konuştu.

Yaşar, doğal ürünlere ulaşmanın zorlaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

'Bu bölgede yetişebilecek ne ürün varsa bunları paketleyip üretimini yapıp müşterilerle buluşturmaya başladık, internet üzerinden, hem kargo hem de Gemlik ilçesinde teslimat sağlayarak. Bundan 2 sene öncesine kadar eşim de hizmet sektöründe çalışıyordu. Hayalimize ulaşmaya başladık adım adım. Sonrasında çiftliğimizi faaliyete geçirdik. Konserve ürünlerden bir adım daha ileri gittik. Tavuklarımız oldu, günlük yumurtalarımız çıkmaya başladı. Ekmek üretimine başladık. Aslında günden güne yok olmaya başlamış ama asıl ihtiyaç olan şeyler bunlar.'

Güne tavukları beslemekle başladıklarını dile getiren Yaşar, onların bakımını yaptıktan sonra yumurtaları toplayıp paketlediklerini söyledi.

Yaşar, ekmek üretimi olduğu günlerde hamur yoğurup pişirip fırından çıkınca taze olarak dağıtıma çıkardıklarını vurgulayarak, ayrıca kahvaltı hizmeti verdiklerini de dile getirdi.

'Eşimle bu işi yapmamız, herkese olağanüstü geliyor'

Yaşar, kurumsal hayattan çiftlik hayatına geçtiğinde tüm düzeninin değiştiğini, çalışma şekli, giyimi, hayata bakış açısı, tüketim alışkanlıklarının da değiştiğini, bir biberin içindeki çekirdeğin gelecek yıl mahsul verebildiğini fark ettiğini ve bunun ne kadar kıymetli olduğunu anladığını aktardı.

Çıktığı çiftlik yolculuğunun kendisine rüya gibi geldiğini anlatan Yaşar, 'Rüyada bazı yerler su gibi akar, bazı yerler korkulu olur. Bilmediğiniz bir denizde yüzüyormuş gibi. Üretim yapmak, bunu insanlarla buluşturmanın keyfi, muazzam. Karşı taraftan dönüş geldiğinde eşsiz, tarif edemeyeceğim bir keyif. Memnun olmaları, çok kıymetli.' dedi.

Yaşar, bu işe başladıktan sonra çevresinden olumlu tepkiler aldığını dile getirerek, 'Bizim hayalimizi siz yapıyorsunuz, tebrik ederiz.' diyorlar. Eşimle bu işi yapmamız, herkese olağanüstü geliyor. 'Dışarıda da çalışıyor musunuz?' diye soruyorlar. İş hayatını ve çalışma düzenimizi değiştirmemiz, herkese farklı geliyor.' diye konuştu.

Her gün daha iyisini sunabilmek için araştırmalar yaptıklarını, çalıştıklarını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

'Burası kendi içinde yetebilen bir çiftlik. Buradan çıkan kahvaltı, konserve ürünlerinin hazırlık aşamasındaki bütün atıklar, hayvanlara gidiyor. Dışarıya zarar veren bir işletme değiliz. Daha ileride tamamen kendine yetebilen, daha kapsamlı, insanların daha çok ziyaret edebileceği, daha fazla ürün alabileceği, doğallığı, geleneksel ürünleri herkese yaymak istiyorum. Bizler marketlerdeki katkılı ürünleri yemek zorunda değiliz, mecbur da değiliz. Fiyatlarımızı aşağıda tutup birçok kesime ulaşmak istiyoruz. Doğal ve sağlıklı ürünleri daha fazla kişiye ulaştırmak istiyorum. Hayal ettiğimiz büyük çiftlikte bunu hedefliyoruz.'

