Küresel piyasalarda, Mayıs 2024 itibarıyla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alımına imkan sağlayan toplam 192 yeniden gazlaştırma terminali 1 milyar 143 milyon ton yıllık kapasiteyle hizmet verirken, doğal gazın sıvılaştırılarak başka ülkelere ihracatına imkan tanıyan 481 milyon ton kapasiteli 80 sıvılaştırma terminali bulunuyor.

Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği (GIIGNL) raporundan derlenen bilgilere göre, geçen yıl LNG ithalatı bir önceki yıla göre 8 milyon ton artışla 401 milyon ton oldu.

20 ülke LNG ihraç ederken 48 ülke ithal etti. Toplam talebin yüzde 65'i Asya'dan geldi. Toplam ticaretin yüzde 35'i ise uzun vadeli satışlar yerine spot kontratlarla gerçekleşti.

Rapora göre, Amerika bölgesinde Kanada, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Panama'da 1'er, Arjantin, Şili, Jamaika, Porto Riko'da 2'şer, Meksika'da 3, Brezilya'da 8 ve ABD'de 10 olmak üzere toplam yıllık 226 milyon tonluk yeniden gazlaştırma kapasitesine sahip terminaller bulunuyor.

Asya'da Hong Kong, Myanmar, Singapur ve Vietnam'da 1'er, Bangladeş, Malezya, Pakistan, Filipinler, Tayvan, Tayland'da 2'şer, Hindistan ve Endonezya'da 7'şer, Güney Kore'de 8, Çin'de 27 ve Japonya'da 36 terminalde toplam yıllık 649 milyon tonluk yeniden gazlaştırma kapasitesi mevcut.

Avrupa'da ise Belçika, Hırvatistan, Cebelitarık, Malta, Polonya, Portekiz ve Rusya'da 1'er, Norveç, Litvanya ve Yunanistan'da 2'şer, Hollanda, Finlandiya ve Almanya'da 3'er, Birleşik Krallık'ta 4, Türkiye, İtalya ve Fransa'da 5'er ve İspanya'da 8 olmak üzere yıllık toplam 235,4 milyon ton kapasiteye sahip gazlaştırma terminali yer alıyor.

Orta Doğu bölgesinde Bahreyn, Mısır, İsrail ve Ürdün'de 1'er, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 2'şer olmak üzere yıllık toplam 52,9 milyon ton kapasiteli yeniden gazlaştırma terminali bulunuyor.

Buna göre, dünyada yeniden gazlaştırma kapasitesi Mayıs 2024 itibarıyla toplam 192 tesiste 1 milyar 143 milyon ton olarak hesaplanıyor. Bunların bir kısmı yüzer LNG depolama tesisi, bir kısmı kara tesisi olarak hizmet verirken faaliyete başlama yılları 1969 ile 2024 arasında değişiyor.

Sıvılaştırmada lider ABD

Doğal gazı sıvılaştırıp başka bölgelere göndermek için terminallere sahip ülkelerin sağladığı toplam sıvılaştırma kapasitesi ise yıllık 481 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Sıvılaştırmada Angola, Kamerun, Kongo, Ekvator Ginesi, Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei, Meksika, Mozambik, Papua Yeni Gine ve Peru'nun birer, Norveç ve Umman'ın ikişer, Mısır, Trinidad ve Tobago'nun üçer, Rusya, Cezayir, Nijerya ve Endonezya'nın dörder, Malezya'nın 5, Katar'ın 11, Avustralya'nın 12 ve ABD'nin 16 terminali bulunuyor. Buna göre toplam 80 sıvılaştırma terminali hizmet veriyor.

Söz konusu terminallerin ek ünite sayıları 1 ile 18 arasında değişiyor.

Küresel piyasalarda LNG taşıyan toplam tanker sayısı ise 772 olarak hesaplanıyor.

Türkiye'nin en büyük LNG tedarikçisi Cezayir oldu

Türkiye'nin LNG ithalatı geçen yıl konutlarda düşen gaz tüketimi, ılıman kış sıcaklıkları ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle bir önceki yıla göre 600 bin ton azalarak 10,1 milyon tona geriledi.

Geçen yıl Türkiye'nin en büyük LNG tedarikçisi yüzde 42 payla Cezayir oldu. Cezayir'i yüzde 28'le ABD, yüzde 11'le Rusya ve yüzde 9'la Mısır izledi.

Mısır'dan alınan doğal gaz miktarının düşüşü Cezayir'den satın alınan LNG ile dengelendi.

Raporda, Türkiye'nin geçen yıl Saros'ta yeni bir Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ni (FSRU) devreye aldığı anımsatılarak, "Bu gelişmeye rağmen Türkiye'de LNG ithalatı, 600 bin tonluk hafif bir düşüşle 2023'te 10,1 milyon tona geriledi. Bu değişiklik, konutlardaki doğal gaz tüketimindeki düşüş, ılıman kış sıcaklıkları ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklandı." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Marmara Ereğlisi LNG Terminali'nden Eylül 2023'te terminal tarihinde ikinci kez "re-export" yüklemesi yaptığı kaydedilen raporda, bunların Endonezya ve Japonya'ya teslim edildiği belirtildi. Marmara Ereğlisi LNG terminali Türkiye'de "re-export" yapabilen tek LNG terminali olarak dikkati çekiyor.