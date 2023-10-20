İstanbul

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara operasyonunun yakın olduğu mesajını verdi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise İsrail'in Gazze'ye yönelik süren saldırılarının bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Gelişmeler, Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesiyle risk iştahının azalmasına neden olurken, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları da yatırımcı davranışları üzerinde etkili oldu.

Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtların para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini ifade etti.

Sıkılaştırmanın hızlı temposu göz önüne alındığında hala anlamlı bir sıkılaştırma olabileceğine işaret eden Powell, enflasyonu zaman içinde sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye indirecek kadar kısıtlayıcı bir politika duruşu elde etmeye ve enflasyonun bu hedefe doğru gittiğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutmaya kararlı olduklarını bildirdi.

Tahvil faizlerindeki yükselişe de değinen Powell, "Yüksek tahvil faizlerinin, yüksek enflasyon beklentisi veya beklenen faiz artışı konusundan kaynaklanmadığı görüşündeyim." dedi. Powell, tahvil faizlerindeki yükselişin finansal koşulları sıkılaştırdığını da hatırlattı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, kasım toplantısından sonraki süreç için belirsizlikler devam ediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Powell'ın yorumlarının ardından yüzde 4,99'la 19 Temmuz 2007'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Brent petrolün varil fiyatı arz endişeleriyle dün yüzde 1,9 yükselişle 92,1 dolara çıkarken, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü iş gününe taşıyan altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.979 dolardan alıcı buluyor.

Öte yandan, ABD'de bilanço sezonu güçlü şekilde devam ederken, bugün American Expres'in şirket finansal sonuçları takip edilecek.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,75, S&P 500 endeksi yüzde 0,85 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler ve makroekonomik veriler yakından takip ediliyor.

Artan petrol fiyatlarının Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de eylülde perakende satışlar aylık yüzde 0,9 düşüşle ve aynı dönemde Almanya'da ÜFE aylık yüzde 0,2 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,17 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de düşüşle başladı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüş yeni günde Asya piyasalarına da taşınırken, Çin hükümetinin ekonomiye rekor seviyede likidite sağlaması da satış baskısını azaltamadı.

Analistler, Çin'de gayrimenkul sektöründe devam eden sıkıntıların risk iştahını oldukça olumsuz etkilediğini kaydederek, dünya genelinde artan tahvil faizlerinin de pay piyasalarının baskılanmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Öte yandan, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 3 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, çekirdek TÜFE yüzde 2,8 yükselişle öngörüleri geride bıraktı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) ise bugün 1 ve 5 yıllık borçlanma faizini sırasıyla yüzde 3,45 ve 4,20'de sabit bıraktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 geriledi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,94 değer kaybıyla günü 7.769,03 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla günü 27,9717'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,0240 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.840 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi