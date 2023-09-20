İstanbul

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmasına karşın yılın geri kalanında nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizlik sürüyor.

Analistler, toplantı sonrası politika metni ve Powell'ın yapacağı açıklamalarda, Banka'nın gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin sinyallerin aranacağını söyledi.

Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik endişelerin arttığını belirten analistler, 10 yıllık ABD hazine tahvil getirilerinin de Kasım 2007'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

Analistler, arz endişeleriyle yaklaşık son 10 ayın en yüksek seviyelerinde seyreden petrol fiyatlarının, küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini daha da karmaşık hale getirebileceğini vurguladı.

Yükselen petrol fiyatlarının, hem enflasyonu artırdığını hem de ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu belirten analistler, bu durumun 1970'lerin ortasında ABD'nin resesyona girmesinde büyük rol oynadığını hatırlattı.

Öte yandan, dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), haziranda 2023 yılı için yüzde 2,7 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 3'e revize ederken, 2024 için ise büyüme tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirildi.

OECD raporunda, "Küresel ekonomi, 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha dirençli kaldı. Ancak büyüme görünümü zayıf kalmaya devam etmekte. Para politikasının giderek daha görünür hale gelmesi ve Çin ekonomisinden beklenenden daha zayıf bir toparlanma ile 2024 yılında küresel büyümenin 2023'e göre daha düşük olacağı tahmin edilmektedir." denildi.

Ayrıca, ABD'li otomobil üreticisi Ford'un Kanada fabrikasındaki örgütlü işçi sendikası ile anlaşmaya vardığına yönelik haber akışının ardından General Motors, Ford ve Stellantis'in hisseleri yaklaşık yüzde 2'şer artış gösterdi.

ABD'de greve giden Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), otomotiv üreticileriyle devam eden görüşmelerde ciddi bir ilerleme kaydedilmemesi halinde daha fazla fabrikada greve gidileceğini duyurmuştu.

Walt Disney hisselerinin, şirketin gelecek 10 yıl içinde park işine yönelik sermaye harcamalarını neredeyse iki katına çıkaracağını açıklamasının ardından yüzde 4'e yakın değer kaybetmesi de dikkati çekti.

New York borsasında dün S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Fed faiz kararı öncesi dün Avrupa borsalarına pozitif bir seyir hakim olurken, bugünkü yoğun veri gündemi de yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, yarınki İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı öncesi ülkede bugün açıklanacak enflasyon verilerinin önemini vurguladı. İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 7 artış göstermesi bekleniyor.

Para piyasalarında, BoE'nin yarın gerçekleştireceği para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 80 ile fiyatlanıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin, faizi bu seviyelerde yeterince uzun süre koruyacağını belirtti.

Enflasyonun bir hastalık, faiz oranlarının ise bir ilaç olduğunu belirten Francois Villeroy de Galhau, "Enflasyon yüzde 2'ye doğru geldiğinde, ECB faizi düşürebilir." ifadesini kullandı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,60 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,40 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Asya piyasalarında negatif seyir öne çıktı.

Fed'in faiz kararı öncesi Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) krediler için referans kabul edilen gösterge faiz oranlarını sabit bırakması da risk iştahını düşürdü. Banka, bir yıl vadeli ana kredi faiz oranını yüzde 3,45 ve 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,2'de sabit bıraktı.

Analistler, "PBoC için ekonomiye mi yoksa yuanın desteklenmesine mi öncelik verileceği konusundaki ikilem devam ediyor." ifadesini kullandı.

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Çin emlak sektöründeki zayıflık ve El Nino iklim olayı ile bağlantılı risklerin bölgesel beklentileri olumsuz etkilemesi nedeniyle bu yıl gelişmekte olan Asya'daki ekonomik büyümenin beklenenden biraz daha düşük olacağını bildirdi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Japonya'nın yene bir müdahalede bulunmasına anlayış gösterip göstermeyeceği sorusuna, "ayrıntılara bağlı" cevabını verdi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkede dış ticaret açığı, ağustosta 930,5 milyar yen oldu.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,35 değer kazancıyla günü 7.784,01 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 27,0206'dan kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0308 seviyesinden işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelere ilişkin, "Bu görüşmelerimizin Türkiye'ye fon akışında katkısının olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, OECD, Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2023 yılı için yüzde 3,6 olarak açıklanan büyüme tahminini dün yayımlanan raporda yüzde 4,3'e yükseltti.

Raporda, Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,7’den 2,6’ya çekilirken, 2023 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 44,8'den 52,1'e yükseltildi. Enflasyonun 2024'te ise yüzde 39,2'ye ineceği öngörüldü.

Analistler, bugün yurt içinde, yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, perakende ve konut fiyat endeksi, Almanya'da ÜFE verilerinin yanı sıra Fed faiz kararı ve Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyesinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, ağustos ayı TÜFE ve ÜFE

09.00 İngiltere, ağustos ayı perakende fiyat endeksi

09.00 Almanya, ağustos ayı ÜFE

10.00 Türkiye, ağustos yurt dışı ÜFE

11.30 İngiltere, ağustos ayı konut fiyat endeksi

21.00 Fed'in faiz kararı

21.30 Fed Başkanı Powell'ın konuşması

AA