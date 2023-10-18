İstanbul

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bununla birlikte dün ABD'de açıklanan perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon endişeleri de güçlü kalmaya devam ediyor. Ülkede perakende satışlar, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artışla 704,9 milyar dolar oldu.

ABD'de sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı, 0,2 puan yükselerek 79,7'ye çıktı.

Fed yetkilileri dün de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'nin ekonomik resesyona girmesi halinde bunun yakın zamandaki diğer sıkıntılı dönemlerden daha hafif olabileceğini bildirdi.

Enflasyonun yolunun henüz net olmadığını ancak enflasyonda belirgin bir ilerleme görüldüğünü dile getiren Barkin, hala ekonominin yavaşladığına dair teyit aradığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerin ardından tahvil piyasalarında satış baskısının arttığı görülürken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 5,20, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,83 ile son 16 yılın zirvesine yakın seyrediyor.

Artan enflasyon endişeleri Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları de etkilemeyi sürdürürken, bankanın yüzde 93 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.

Buna göre, para piyasalarında aralıkta da Fed'in yüzde 60 olasılıkla politika faizini değiştirmeyeceği, ocakta ise yüzde 55 ihtimalle faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

Emtia fiyatlarının yeni günde yükseliş eğiliminde hareket ettiği görülürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 90,4 dolardan, bakırın libresi yüzde 0,7 yükselişle 3,60 dolardan ve altının onsu yüzde 0,8 değer kazancıyla 1.939 dolardan alıcı buluyor.

Öte yandan, ABD'de bilanço sezonu yoğunlaşmaya devam ediyor. Buna göre, Bank of America'nın dün beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla hisse fiyatı yaklaşık yüzde 2 yükselirken, bugün Tesla, Procter & Gamble, Morgan Stanley ve Netflix başta olmak üzere 20'den fazla şirketin bilançosunu açıklaması bekleniyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Fed'in Bej Kitap Raporu'ndan alınacak sinyallerin piyasaları etkileyebileceğini kaydederek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,04 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Robert Holzmann enflasyon konusunda henüz yeterince yol almadıklarının altını çizerken, ECB, bankalara gayrimenkul sektörüne daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelere karşın para piyasalarında ECB'nin politika faizini daha fazla artırmasının öngörülmediğini ancak faiz artırım ihtimalinin yeniden fiyatlamalara dahil olmaya başladığını kaydetti.

Öte yandan, İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,7 artışla beklentileri aştı.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 yükselirken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya pay piyasaları yeni günde satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'in beklentilerin üzerindeki büyüme verileri de risk iştahının artmasına yardımcı olmadı.

Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 4,9 büyüyerek yüzde 4,5'lik beklentileri geride bırakırken, ülkede sanayi üretimi de eylülde yıllık bazda yüzde 4,5 ve perakende satışlar yüzde 5,5 artarak öngörüleri aştı.

Analistler, söz konusu verilere karşın Çin ekonomisine ilişkin endişelerin varlığını koruduğunu kaydederek, bu durumun piyasalarda satış baskısını desteklediğini ifade etti.

Öte yandan, piyasalarda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize edebileceğine yönelik haber akışıyla birlikte Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,815 ile son 20 yılın zirvesine çıkmasının ardından BoJ tahvil piyasalarına müdahale etti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,27 değer kazancıyla günü 8.115,01 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla günü 27,9384'ten tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 28,0040 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı uluslararası yatırım pozisyonu

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı TÜFE

15.30 ABD, eylül ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

21.00 Fed'in Bej Kitap Raporu