İstanbul

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 10 küçük ve orta ölçekli ABD bankasının kredi notunu düşürmesi yeni bir satış dalgasına yol açarken, kurumdan yapılan açıklamada benzer not indirimlerinin önemli birkaç banka için de yapılabileceği ifade edildi.

Moody's, ABD'li 10 bankanın notunu bir basamak indirirken, aralarında Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street ve Truist Financial'ın da bulunduğu 6 bankayı olası not indirimleri için incelemeye aldı.

Analistler, Moody's'in bazı bankaları uyarmasının, Fitch'in geçen hafta ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yatırımcılara temkinli olmaları için başka bir neden verdiğini belirterek, ABD'de bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişelerin de yeniden öne çıktığını söyledi.

Söz konusu not indirimi sonrasında ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ile Bank of America'nın hisseleri yüzde 2'şer ve JPMorgan Chase'in hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, sıkılaştırmada aşırıya kaçmak istemediklerini, muhtemelen gelecek yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayacaklarını dile getirdi.

Analistler, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker'in ek bir faiz artırımına ihtiyaç olmayabileceğini söylemesine rağmen, Fed'in bu yıl faiz oranlarını bir kez daha artıracağına dair ihtimalin hala masada olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın tahvil ihraçları da yakından takip edilirken, Bakanlığın 42 milyar dolarlık 3 yıllık tahvil ihracına yoğun talep geldi. 42 milyar dolarlık üç yıllık tahvil satışı beklenenden daha düşük bir getiri sağladı, bu da talebin beklenenden daha güçlü olduğunun bir işareti oldu.

ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün 38 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ve yarın 23 milyar dolarlık 30 yıllık tahvil ihracı yapması bekleniyor.

Analistler, ihalelerdeki talebin piyasa beklentilerine yönelik önemli mesajlar verebileceğini aktararak, özellikle 30 yıllık tahvil ihracında oluşacak faiz oranlarının ve getiri eğrisindeki son durumun yakından takip edileceğini bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de dış ticaret açığı, haziranda aylık bazda yüzde 4,1 azalarak 65,5 milyar dolara düştü. Ülkenin bu dönemde ihracatı, zayıflayan küresel talebin etkisiyle Mart 2022'den, ithalatı da süregelen yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının iç talebi etkilemesiyle Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de toptan eşya stokları haziranda yüzde 0,5 ile beklentilerden fazla gerilerken, toptan eşya satışları yüzde 0,7 azalışla 643,3 milyar dolar oldu.

Brent petrolün varil fiyatı Çin'deki ekonomik duruma ilişkin endişelerle yeni günde yüzde 0,2 azalışla 85,8 dolardan işlem görürken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 1.930 dolarda seyrediyor.

Bu gelişmelerle dün, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,42 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da İtalyan hükümetinin İtalya bankalarına vergi uygulama kararının ardından negatif seyretti.

İtalya hükümeti, bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulayacak. Söz konusu vergi ile İtalyan bankalarından 3 milyar avro kadar ek vergi toplanması bekleniyor.

Almanya'da dün enflasyon aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 2,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,1 değer kaybetti.

Asya piyasaları ise Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,3, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 4,4 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Yurt içinde dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,78 değer kaybederek günü 7.412,20 puandan tamamladı.

Dolar/TL, önceki kapanışın hemen altında 26,9810'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0200 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri takviminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.350 ve 7.250 seviyesinin destek, 7.500 ve 7.750 puanlarının direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA