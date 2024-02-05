ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ülkede ekonominin istenilen şekilde yavaşlamadığını gösterirken, enflasyonla mücadelenin de öngörülünden daha uzun süre devam edebileceği fiyatlamalarını güçlendiriyor.

Fed Başkanı Jerome Powell ABD basınına verdiği bir röportajda, mart ayının faiz indirimleri için erken olduğunu belirtirken, bankanın faiz indirimlerine başlayacağı tarihin enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir faktör olacağını kaydetti.

Öte yandan, cuma günü ülkede açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ocakta 353 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, ortalama saatlik kazançlar aynı dönemde yüzde 0,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 34,55 dolara yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in mayısta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güç kaybederken, haftanın ilk işlem gününde bankanın mayısta politika faizini yüzde 68 ihtimalle indireceği, yüzde 32 ihtimalle ise sabit bırakacağı öngörülüyor.

Cuma günkü veriler piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 16 baz puan artarak yüzde 4,03 seviyesinden kapanırken, şu sıralarda yüzde 4,08 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in güvercin adımlara en erken mayısta başlayabileceğine yönelik fiyatlamalarıyla dolar endeksi cuma günü 104 ile 11 Aralık'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, altının ons fiyatı düşüş eğilimini üst üste ikinci işlem gününe taşıyarak 2.031 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise İsrail ile Filistin arasında ateşkesin yakın olduğuna ilişkin beklentilerle geçen haftanın son 3 işlem gününde gerilerken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 yükselişle 77,8 dolarda bulunuyor.

Pay piyasalarında ekonomik aktivitenin güçlü kalmasının gelecek dönemde şirket karlılıklarına olumlu etki yapabileceğine yönelik öngörülerle birlikte, şirketlerin beklentileri aşan karlılıkları risk iştahının yüksek seyretmesinde etkili oluyor.

Buna göre, Meta'nın hisseleri, şirketin geçen yılın son çeyreğinde karını 3 katına çıkarması, gelirini yüzde 25 artırması ve ilk temettüsünü açıklaması sonrası yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

Amazon'un hisseleri de şirketin gelirinin yüzde 14 arttığını bildirmesinin ardından yüzde 8'e yakın yükseldi.

ABD seçimlerinde partilerin başkan adaylığı için ön seçimlere devam edilirken, Cumhuriyetçi Parti'nin en güçlü Başkan adayı konumunda olan eski ABD Başkanı Donald Trump, kazanması halinde Çin'e yüzde 60 tarife uygulamayı planladığını söyledi.

Cuma günü, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,7, S&P 500 endeksi yüzde 1,1 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,4 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, bölgede güvercin adımların ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimlerine yüzde 75 ihtimalle nisanda başlayacağı öngörülse de, analistler, ECB üyelerinin açıklamalarının "şahin" tonunu koruduğunu ve ilk faiz indirimi adımının haziranda atılmasının daha olası olduğunu dile getirdi.

Analistler, yıl sonuna kadar ECB'nin 5 faiz indirimi yapacağına yönelik öngörülerin geçerliliğini koruduğunu kaydederek, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yıl sonuna kadar 4 faiz indirimi yapacağının tahmin edildiğini aktardı.

Bölge genelinde açıklanan verilerin karışık sinyaller vermeye devam ettiğini kaydeden analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin sınırlı da olsa yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,35, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Asya'da pay piyasaları haftaya karışık bir seyirle başlarken, Çin'deki gelişmeler bölgede risk algısını beslemeye devam ediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi gün içinde yüzde 3,5'ten fazla değer kaybetmesine karşın kapanışa yakın söz konusu kayıpları büyük oranda telafi ederken, endeks 11 Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyesini test etti.

Analistler, söz konusu satış baskısının ülke pay piyasalarında bir süredir devam eden "satıcılı seyrin kredili hesapları pozisyon kapamaya zorlaması" nedeniyle gerçekleştiğini bildirdi.

Çin'de küçük çaplı şirketlerden oluşan CSI 1000 endeksi haftanın ilk gününde yüzde 9'a yakın düşüş kaydederken, Çinli yetkililerin hafta sonu yaptığı "aşırı dalgalanmalara engel olunacağı" yönündeki açıklamalar da satış baskısının derinleşmesini engelleyemedi.

Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 52,7 ve 52,5 seviyesinde gerçekleşirken, Japonya'da hizmet sektörü ve bileşik PMI sırasıyla 51,5 ve 53,1'e çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı seyrini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla rekor kapanış olan 8.665,68 puandan tamamladı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.762,89 puana taşıdı.

Cuma akşamı Hafize Gaye Erkan'ın kişisel sebeplerden dolayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığından istifa etmesinin ardından, yerine Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve ekibine güven ve desteklerinin tam olduğunu bildirdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, başkan olarak atanmasının ardından hafta sonu yaptığı duyuruda, enflasyonun, hedefleriyle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarının altını çizerek, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün TCMB'nin, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduattan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacağı duyuruldu. Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) da tarih uzatıldı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,6 artışla 30,5100'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,5200 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.800 seviyelerinin direnç, 8.560 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı TÜFE ve ÜFE

11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı ÜFE

17.45 ABD, ocak ayı hizmet sektörü ile bileşik PMI