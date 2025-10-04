ANKARA (AA) - Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan Çayı Tahta Mendik mevkisinde vatandaşlar 'Sumud için Özgürlüğün Dalgaları' sloganıyla bir araya geldi.

Siirt Üniversitesi Kano Sup Topluluğunun da destek verdiği programda, kano ve botlara Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

Burada bazı vatandaşlar bot ve kanolarla çaya açıldı.

Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Özgür Ögetürk, grup adına yaptığı açıklamada, onurlu bir direnişe desteği hep birlikte haykırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ögetürk, şunları kaydetti:

'Sumud Filosu, işgalci İsrail tarafından devletlerin ve tüm dünyanın gözleri önünde hukuksuzca alıkonuldu. İsrail, Gazze'ye gıda ve tıbbi yardım taşıyan bu gemilerin ulaşmasını engelledi. İşgalciler, tonlarca ağırlıktaki bombaların ve insanlık dışı saldırılarının yanında insani yardımların girişini de engelleyerek açlığı da Gazze'de bir silah olarak kullanıyor. Mavi Marmara ile başlayan, Vicdan, Madleen, Hanzala gemileriyle ve Sumud Filosu'yla devam eden bu vicdan hareketi, bugün Özgürlük Filosu ile yoluna devam ediyor.'

Herkesin bu filonun amacına ulaşması ve ablukanın kırılması için elinden gelen desteği vermesi gerektiğine dikkati çeken Ögetürk, bu amaçla sosyal medyada, sokakta ve her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesinin anlatılması ve işgale karşı duruşun her gün daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

'Düzenlenen bu filolar, sadece bir yardım hareketi değil aynı zamanda bir adalet arayışı ve insanlık mücadelesidir. Bu yolda, her birimize büyük sorumluluk düşüyor.' ifadelerini kullanan Ögetürk, Gazze'deki zulmün devam ettiğini ve İsrail'in soykırım suçunu işlediğini kaydetti.

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğrenciler, abluka kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

İlçedeki bir okulda öğrenciler ellerine aldıkları Türk bayrakları ve kağıda boyayarak yaptıkları Filistin bayraklarıyla Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için bir araya geldi.

Ayrıca Sumud gemilerini de resmeden öğrenciler, Filistin direnişinin sembolü 'dabke' gösterisi yaptı.

Kağıttan gemi yapıp panoya asan öğrenciler, sınıfın kapısına 'Sumud bir gemi değildir, o imandır, davadır, cesarettir, direniştir.' yazdı.

İlçedeki Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, idareci ve personeli de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek verdi.

Iğdır

Çocukların temsili olarak yaptığı Küresel Sumud Filosu gemileri, gölette suyla buluştu.

İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı durdurmak amacıyla 45'ten fazla ülkeden yaklaşık 500 aktivist ile onlarca gemi ve tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu ile Filistin halkına destek olmak amacıyla kentte etkinlik düzenlendi.

Genç İHH tarafından Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Iğdır Valisi Ercan Turan, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, İsrail'in saldırdığı filoyu temsilen kağıttan gemiler yapıp Millet Bahçesi'ndeki gölete bıraktı.

Çocuklar, Filistin ve Gazze içerikli resimler çizip İsrail'in uyguladığı soykırımı anlatan çalışmalar yaptı.

Iğdır Valisi Turan, yaptığı konuşmada, siyonist devlet İsrail'in uyguladığı terörizme karşı tüm Türk ve Iğdır halkının birleştiğini söyledi.

Çocukların güzel etkinlikler yaptığını dile getiren Turan, sivil toplum örgütlerinin de aktif görev aldığını anlattı.

Vali Turan, 'Iğdır halkımın, hemşehrilerimin göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı Iğdır'la gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyoruz. Orada (Sumud Filosu) bizim yiğitlerimiz hukuka aykırı bir şekilde, zalimane bir şekilde esir alındı ama devletimizin çabalarıyla inşallah kurtarılıyor.' diye konuştu.

Tokat

Filistin ile Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Tokat Milli İrade Platformu tarafından Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Karşıyaka Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk, Filistin bayrakları ve pankartlarla Hıdırlık Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Vatandaşlar, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nde bir süre bekleyerek slogan attı.

Yürüyüşe katılan üniversite öğrencisi Filistinli Ahmet Zidan, AA muhabirine, 7 yıldır üniversite öğrenimi için Türkiye'de olduğunu söyledi.

İsrail saldırılarının 2. yılına gireceğini belirten Zidan, 'Bu saldırılar başladığından bu tarafa rahat uyku alamadım. Her haberi izlediğimde acı hissediyorum.' dedi.

Yürüyüşe Tokat Müftüsü Esat Yapıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, AK Parti İl Başkanı Adem Dizer, Kadın Kolları Başkanı Nurgül San, Tokat 1 No'lu Eğitim Bir-Sen-Şube Başkanı Şaban Ceylan ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Batman

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara dikkati çekmek için 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliği düzenlendi.

Yetim Vakfının Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı düzenlediği 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğinin Batman ayağı, Atatürk Parkı'nda yapıldı.

Etkinlikte bir araya gelen katılımcılar, yere serilen kağıtlara Filistin'deki çocuklar için resim çizdi.

Vakfın İl Koordinatörü Esra Baran, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklar için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Vakıf olarak 81 ilde eş zamanlı çizim etkinliği yaptıklarını belirten Baran, çizim çalışmasının dayanışmanın simgesi olduğunu bildirdi.

Baran, şunları kaydetti:

'Bizler, hem Sumud hem de Filistin için burada olmaya devam edeceğiz. Zulüm devam ettikçe biz de sahalarda olmaya devam edeceğiz. Sumud, kararlılık ve sarsılmaz anlamına gelmektedir. Tam da ihtiyaç duyduğumuz şey. Gemilerine el koydular. Oysa insani yardımların dokunulmazlığı bulunmaktadır. Her ne kadar gemiler fiziken Gazze'ye ulaşamasalar da gönül dünyasında ve insanlık vicdanında Gazze'ye ulaşmıştır.

Rabb'im işgal organizasyonun yıkılışına ve kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile eylesin.'

Gümüşhane

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliği gerçekleştirildi.

Yetim Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda yapılan etkinlikte, katılımcılar duygu ve düşüncelerini kağıtlara döktü, resimler yaptı.

Bedir Dikmen, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik soykırımın ikinci yılının geride bırakılacağını söyledi.

Gazze halkının en az yüzde 3'ünün artık yaşamadığını belirten Dikmen, 'Bunun yüzde 70'ten fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. 180 bini aşkın kişi ise soykırıma varan saldırılar nedeniyle uzuv kayıpları ve başkaca yaralarla yaşamak zorunda.' dedi.

Dikmen, tüm kapıların insani yardım girişlerine kapatılmasıyla açlıktan ölümlerin arttığını belirtti.

Eğitim ve öğretimin başlamasına rağmen 3 yıldır Gazze'de 800 bin öğrencinin okula gidemediğini anımsatan Dikmen, şunları kaydetti:

'18 yıldır havadan, karadan ve denizden İsrail ablukası altında olan Gazzeli çocuklar, 2 yıldır sadece eğitim, sağlık, barınma, gıdaya erişim ve güvenli sosyal çevre mahrumiyeti yaşamıyorlar. Batı dünyasının tedarik ettiği silahlarla yapılan bombardımanlarda hayatta kalma ve kurşunlara sobelenmeme endişesi de taşıyorlar. Bugün Filistin, küçücük yaşta tutuklanarak askeri mahkemelerde yargılanan, bitmek bilmeyen bombalamalar sebebiyle sürekli ölüm ve yaralanma tehdidi altında yaşayan çocukların ülkesidir.'

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmak için yola çıktığını ve alıkoyulduğunu ifade eden Dikmen, gemilerin fiziken Gazze'ye ulaşamasalar da gönül dünyasında ve insanlık vicdanında Gazze'ye ulaştığını vurguladı.

Muğla

Fethiye ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek amacıyla 'Filistinli çocuklar için çiz' etkinliği düzenlendi.

Yetim Vakfı Muğla Temsilciliği tarafından Şehit Fethi Bey Parkı'nda gerçekleştirilen programa, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler destek verdi.

Çocuklar yerlere konulan tuvale, Gazze'ye destek mesajları resmetti.

Ayrıca çocukların yüzlerine Filistin ve Türk bayrakları çizilerek, pamuk şeker hediye edildi.

Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve Yetim Vakfı gönüllüsü Asım Aktürk, Türkiye genelinde 81 ilde etkinliğin yapıldığını belirterek, 'Çocuklarımızın bu zulmü tanımaları, Filistinli çocuklarla empati yapabilmelerini sağlamak istiyoruz. Dünyanın neresinde zulüm varsa, bu toprakların çocuklarının zulmün karşısında durmasını hedefliyoruz.' dedi.

Menteşe ilçesindeki Akyol Pazar Yeri'nde Filistin'e destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar da, İsrail'in Gazze'ye ve Sumud Filosu'na yönelik saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Kurşunlu Camisi Meydanı'na yürüdü.

Vatandaşlar, 'Üzülme bu davanın sahibi Hak'tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır', 'Özgürlüğe yürüyoruz' ve 'Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz' yazılı dövizler taşıdı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Nurkan Boz, insanlığın vicdanını yaralayan, Gazze'de ve Filistin'de devam eden soykırımı protesto etmek, insanlık dramına dikkati çekmek ve katil İsrail'in zulmüne 'dur' demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaşanan soykırımın yalnızca Filistin halkına değil tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğuna vurgu yapan Boz, uluslararası toplumun sessizliği ve bazı devletlerin bu zulme destek vermesinin, vicdan sahibi her insanı derinden yaraladığını dile getirdi.

Boz, Sumud Filosu'nun, insanlık vicdanının sesi ve zulme karşı bir küresel intifada çağrısı olduğunu kaydetti.

Kararlı duruşlarının, Filistin özgür oluncaya kadar süreceğini ve asla değişmeyeceğini ifade eden Boz, şunları kaydetti:

'Bugün hem doğuda hem batıda İsrail istenmeyen bir devlet, yöneticileri ise istenmeyen kişiler konumuna gelmiştir. İsrail'in işgal ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı ve işgalci İsrail, uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanmalıdır. Gazze'yi savunmak, insanlığı savunmaktır, Filistin'i savunmak, vicdanı savunmaktır. Tarih, bu zulme sessiz kalanları değil, mazlumun yanında duranları yazacaktır.'

Boz, vatandaşları Siyonist İsrail mallarını boykot etmeye devam etmelerini istedi.

Bilecik

Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ile Yetim Vakfı Bilecik Temsilciliğince Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Filistinli akranları için kurdukları hayalleri ve İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği gemileri resmetti.

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ercan Çakmak, yaptığı açıklamada, İsrail'in gıda ve tıbbi yardım taşıyan gemilerin Gazze'ye ulaşmasını engellediğini hatırlattı.

İsrail'in Gazze'ye dayattığı kıtlığı adeta bir silah olarak kullandığını vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

'Daha önce bu filoları koruyacaklarını söyleyen ülkeler, ne yazık ki geri adım attı. Her birimiz bu filonun amacına ulaşması ve ablukanın kırılması için elimizden gelen desteği vermeliyiz. Sosyal medyada, sokakta, her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesini anlatmalı ve işgale karşı duruşumuzu her gün daha güçlü bir şekilde sürdürmeliyiz.'

Yetim Vakfı gönüllüsü Zekiye Çakmak da 8 Ekim'de İsrail'in bölgede sürdürdüğü soykırımın 2'nci yılının geride bırakılacağını dile getirdi.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocukların oluşturduğunun altını çizen Çakmak, '180 bini aşkın kişi ise uzuv kayıpları ve başkaca yaralarla yaşamak zorunda. Bombardımanlarla yerle bir edilen Gazze, açlıktan ölümlerle de yüz yüzedir.' ifadesini kullandı.

Türkiye'den Filistin'e giden yardım gemileri çizen 9 yaşındaki Eslem Tepe ise Gazze'de yardıma muhtaç pek çok kişinin bulunduğunu belirtti.

Gemi resmeden 5 yaşındaki Ömer Barkın da Filistin'deki insanlık dramının son bulmasını diledi.

Kütahya

Zafer Meydanı'ndaki 'Filistinli Çocuklar İçin Çiz' etkinliğine çocuklar ile yakınları ilgi gösterdi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Çocuk Birimi'nden Ali Asaf Barut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların Filistin farkındalığını artırmak için etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

Çocukların Filistin ile ilgili düşüncelerini hazırlanan tuvale aktardığını ifade eden Barut, etkinlikte oldukça anlamlı resimlerin çizildiğini anlattı.

Kırklareli

Kırklareli İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, Filistin'de İsrail zulmünü anlatan resimler çizdi.

Çocuklar adına basın açıklamasını okuyan Zeynep Alya, bugün Filistinli çocuklara destek olmak için toplandıklarını söyledi.

Filistinli çocukların sesi olmak istediklerini ifade eden Alya, Gazzeli çocukların kendileri gibi gülemedikleri ve oynayamadıklarını kaydetti.

Gazze'deki çocukların 2 yıldır zor günler geçirdiklerini vurgulayan Alya, 'Evleri yıkıldı, okulları bombalandı, oyun parkları yok oldu. Onlar artık sadece karanlıkta yaşıyor. Açlar, susuzlar ve çok yalnızlar. Ben sabah uyanınca annem bana kahvaltı hazırlar, sıcak bir yatağım, çantam, okulum, arkadaşlarım var. Ama Gazze'deki çocukların ne okulu kaldı ne de evi. Birçoğu artık annesiz, babasız. Onların en büyük hayali yemek yiyebilmek, su içebilmek ya da bir kere bile olsa korkmadan uyuyabilmek.' diye konuştu.

Çocuklardan Eslem Karahalilöz de artık zulmün son bulmasını istediklerini belirtti.

İHH İl Temsilcisi Şeref Özcan da, Sumud Filosu'nu desteklediklerini, kutlu sefere katılanların yanlarında olduklarını aktardı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Filistin'e destek sloganları attı.

Aileleriyle birlikte meydana gelen çocuklar, İHH Tekirdağ İnsani Yardım Vakfınca kurulan stantlarda Gazze'de yaşayan çocuklar için resimler çizdi.

İHH Tekirdağ Temsilcisi Süleyman Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, zulme karşı direnen, Gazze'deki çocuklara sağlıklı gıda götüren tüm direnişçilerin yanında olduklarını söyledi.

Gazze'de insanların ve çocukların acılarını derinden hissettiklerini aktaran Çalışkan, 'Tekirdağ'ın çocukları Gazzeli kardeşlerine karşı duygularını beyaz sayfalara resmederek, resimler çiziyorlar.' dedi.

Çalışkan, Filistin davasının basit bir toprak veya siyasi anlaşmazlık olmadığını, Filistin'de yaşayanların yalnız olmadıklarını dile getirdi.

Meydanlarda onurlu bir direnişe desteği hep birlikte haykırmaya devam edeceklerini anlatan Çalışkan, 'Tekirdağ'ın hanımları vicdanlarının sesini yükselterek, meydanda siyonizme karşı seslerini yükseltiyorlar. Filistinli kardeşlerinin yanında oluyorlar. Gazzeli annelerin çektiklerini derinden hissediyoruz. Bu meydandan tüm dünyaya, 'Nehirden denize özgür Filistin' demek için buradayız.' ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından etkinlikte dualar edildi.

Çorlu ilçesinde de vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Filistin'e destek için toplandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'e destek sloganları attı.

Ayrıca meydanda, Gazze'de 6 yaşındaki Hind Receb'in 5 akrabasıyla birlikte İsrail güçlerince öldürüldüğü, çok sayıda kurşunun isabet ettiği otomobilin temsili modeli sergilendi.

Trabzon

Ortahisar ilçesinde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarınca 'Gazze İçin Ayaktayız' sloganıyla yürüyüş organize edildi.

Kahramanmaraş Caddesinde toplanan 26 meslek odası ile sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 'Denizde Sumud karada umut', 'Gazze'ye selam direnişe devam' sloganları eşliğinde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından grup adına konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Trabzon Koordinasyon Kurulu Sekreteri Ebru Çolak, sadece bir şehrin değil, insanlık vicdanının temsilcileri olarak toplandıklarını söyledi.

Çolak, Gazze'de aylardır devam eden ve her geçen gün daha da derinleşen insanlık dramına dikkati çekmek için bir araya gelindiğini belirterek 'Gazze'de yaşanan insani kriz, modern tarihin en ağır felaketlerinden biri haline gelmiştir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere on binlerce masum insan, en temel yaşam haklarından mahrum bırakılmaktadır.' dedi.

Gazze'de açlığın had safhada olduğuna, temiz içme suyuna erişilemediğine, sağlık sisteminin çöktüğüne ve ilaçların bittiğine işaret eden Çolak, ambulanslara dahi saldırıldığını, bu durumun insanlık tarihinin vicdanında silinmez bir leke olarak kalacağını kaydetti.

Çolak, tablonun yalnızca bir insanlık trajedisi değil, aynı zamanda uluslararası hukukun, Cenevre Sözleşmelerinin ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin açık bir ihlali olduğunu dile getirdi.

Trabzon'daki meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerini de sıralayan Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Sivillere yönelik tüm saldırıların anında ve koşulsuz olarak durdurulmasını talep ediyoruz. Savaş hukuku kuralları gereği, siviller hiçbir şekilde hedef alınamaz. Gazze'ye gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt başta olmak üzere tüm insani yardımların engelsiz ve kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. İnsani yardım koridorları güvence altına alınmalıdır. Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlar sorumluluklarını yerine getirmelidir. '

Çolak, Gazze'de yaşananların sadece o topraklarda yaşayan insanların değil, tüm insanlığın, her vicdan sahibinin sorunu olduğunu sözlerine ekledi.

Karabük

Karabük İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Filistin'e Destek Platformu ve Yetim Vakfı işbirliğinde Kemal Güneş Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, yere serilen metrelerce uzunluğundaki resim kağıdına Filistin'le ilgili duygu ve düşüncelerini yansıtan çizimler yaptı.

Resim kağıdına, Filistin bayraklarının çizildiği, renkli boyalarla destek içerikli mesajların yazıldığı görüldü.

İHH Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk, gazetecilere, Filistin'de 2 yılı aşkın süredir devam eden İsrail ablukası ve saldırılarının, çocuklar başta olmak üzere siviller üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu belirterek, çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve oyun gibi temel haklardan mahrum bırakıldığını kaydetti.

Filistinli çocukların en temel haklarının bile sistematik olarak ihlal edildiğini vurgulayan Şentürk, etkinlik kapsamında yapılan çalışmalarla hem dayanışma örneği sergilendiğini hem de dünyaya barış, adalet ve insan hakları çağrısı yapıldığını ifade etti.

Bolu

Bolu Müftülüğü koordinesinde Filistinli çocukların son yıllarda maruz kaldıkları hak ihlallerine dikkati çekmek, onların sesi olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kent Meydanı'nda stant kuruldu.

Etkinliğe katılan aileler ve çocukları, Filistinli çocukların maruz kaldığı haksızlıklar ve şiddete karşı duyarlılıklarını resim çizerek anlatmaya çalıştı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın da etkinliğe destek verdi.

Bolu'da çizilen resimlerin, 80 ilden gönderilecek tuvallerle birleştirilerek 15 kilometre uzunluğundaki farkındalık eserinin parçası olacağı belirtildi.

Sinop

Gerze ilçesinde Filistin'e destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Cihannüma, Deniz Feneri Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde düzenlenen 'Özgür Filistin'in Yanındayız' yürüyüşü, eski cezaevi önünden başlayıp festival alanında sona erdi.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 'Gazze'ye selam, direnişe devam' ve 'Özgür Filistin, özgür Gazze' sloganları attı. Festival alanında ise Kur'an-ı Kerim tilaveti, resim sergisi ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

İlim Yayma Cemiyeti Gerze Şube Başkanı Zeki Sağır, buradaki konuşmasında, Mescid-i Aksa'nın yeryüzünde Kabe'den sonra inşa edilen ikinci mescit olduğunu belirterek, Kudüs'ün üç semavi din içinde kutsal kabul edildiğini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hastane, ibadethane ve sivilleri hedef alan saldırılarının insanlığı derinden yaraladığını vurgulayan Sağır, 'Zulme karşı durmak en büyük cihaddır. Filistin'de yaşananlar insanlığın onurunu ilgilendiren bir meseledir.' dedi.

Program, Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş'ın yaptığı duayla sona erdi.

Kastamonu

Yetim Vakfı Kastamonu Temsilciliği ile Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Filistin'de İsrail zulmünü anlatan resimler çizdi.

Yetim Vakfı Kastamonu Temsilcisi Sinem Altıntaş, 7 Ekim itibarıyla Gazze'ye yönelik soykırımın ikinci yılının geride kaldığını söyledi.

Gazze halkının en az yüzde 3'ünün yaşamını yitirdiğini, bunun yüzde 70'ten fazlasını kadın ve çocukların oluşturduğunu anlatan Altıntaş, 'Ahlaksız bombardımanlarla yerle bir edilen Gazze, Mayıs 2024'te Refah sınırının, Mart 2025'te de tüm kapıların insani yardım girişlerine kapatılmasıyla açlıktan ölümlerle de yüz yüzedir. Üçte biri çocuklar olmak üzere 500'e yakın kişi açlıktan hayatını kaybetmiştir.' dedi.

Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki tüm insanların sesini duyurmak için bir araya geldiklerini dile getiren Altıntaş, Filistin'deki zulmün sona erdirilmesi temennisinde bulundu.

Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İdris Güler ile vatandaşlar katıldı.

Amasya

Yetim Vakfı Amasya Temsilciliğince Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Filistin ve Gazze'de uyguladığı katliamlar ve çocuk ölümleri protesto edildi.

Vatandaşlar ve çocuklar, Gazze'deki çocuklara ses olmak için resimler çizdi.

Yetim Vakfı Amasya Temsilcisi Yavuz Çintaş, etkinliğin Türkiye'de 81 ilde Filistinli çocuklar için gerçekleştirildiğini belirtti.

Hayalleri çalınan, hayalleri yok edilen Filistinli çocukların sesi olmayı amaçladıklarına işaret eden Çintaş, 'Tüm Filistinli, tüm Gazzeli yetim yavrularımıza, oradaki tüm mazlumlara Amasya'dan, Yavuz Selim Meydanı'ndan selam gönderiyoruz.' ifadesini kullandı.





Muhabir: Ekip