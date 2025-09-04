TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, İstiklal mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ile 106 yıl önce Cumhuriyetin temellerinin atıldığını, "bağımsızlık ruhu ve millet iradesi"nin Milli Mücadele'nin manifestosu olarak tarihe kazındığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"O gün Sivas'ta ortaya konan birlik ve beraberlik ruhu, milletimizin esaret zincirlerini kırarak özgür bir ülkeyi yeniden inşa edebileceğini en net şekilde tüm dünyaya göstermiştir. Bugün ise biz, şanlı ecdadımızın bu köklü mirasını geleceğe taşımayı vazife biliyor, aziz milletimizden aldığımız güçle, hürriyet ve istiklalimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, birlikte bağımsızlık mücadelesi verdiği Sivas Kongresi'nin delegelerini ve tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum."