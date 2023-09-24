Manastır

Bu yıl "The Beautiful Unknown" (Bilinmeyen Güzel) sloganıyla Manastır'daki Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışına çok sayıda davetli katıldı.

Seminer, çalışma atölyeleri gibi etkinliklerin düzenleneceği ve 29 Eylül'e kadar sürecek olan festivalde bu yıl 80 film beğeniye sunulacak.

"44. Manaki Kardeşler Film Festivali"nde, Nuri Bilge Ceylan'ın 96'ncı Akademi Ödülleri'nde (Oscar) Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlenen "Kuru Otlar Üstüne" filmi de yer alacak. Film, Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde oyuncu Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandırmıştı.

Festival kapsamında Oscar ödülü görüntü yönetmeni Peter Biziou'ya "Altın Kamera 300" Yaşam Boyu Başarı Ödülü, oyuncu ve yapımcı Labina Mitevska'ya ise "Makedon filminin büyük yıldızı" ödülü verildi. Yönetmen Seamus McGarvey'e ise "Altın Kamera 300" Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü kapanış töreninde takdim edilecek.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Bisera Kostadinovska Stojçevska, törende yaptığı konuşmada, festivalin en üst düzeydeki görsel sanatın değerlerini besleyen ve o zamana kadar bilinmeyeni büyük bir meydan okuma olarak gören meraklı Manaki Kardeşler'in anısını yaşattığını söyledi.

Film sanatını, güçlü bir araç ve tüm engelleri kolayca değiştiren en anlaşılır dil olarak nitelendiren Stojçevska, "Manaki kardeşler bunu uzun zaman önce fark ettiler ve kendi filmlerine girerek, sizin de gitmekte olduğunuz harika bilinmeyene ulaştılar. Manastır'daki bayram çoktan başladı. Festivalin açıldığını ilan ediyorum." diye konuştu.

Manastır Belediye Başkanı Toni Konjanovski de festivalin ev sahibi olarak kültürel kurumlara kapıları sonuna kadar açtıklarını dile getirdi.

Konjanovski, "Rekor sayıda misafir karşılayacak olan Manaki Kardeşler Festivali'nin 44'üncüsü, hem festivalin hem de şehrin kültürel ve sanatsal gelişiminin yeni bir teyididir." ifadesini kullandı.

Festival Müdürü Simeon Moni Damevski ise festivalde bu yıl 350'nin üzerinde misafir ağırlayacaklarını kaydederek, "Bu yıl Manastır'ın ruhuna kendi büyülü damgasını ve izini vuracak rekor sayıda 80 film, 9 atölye ve bir düzine farklı etkinlik gerçekleştirilecek." dedi.

Kuzey Makedonya Sinema Çalışanları Derneğince Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski himayelerinde düzenlenen festival, Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı, Manastır Belediyesi ve farklı kurum-kuruluşlarca destekleniyor.

Festival, Manastır şehrindeki Kültür Merkezi, Manaki Sineması ve Subay Evi olmak üzere üç konumda gerçekleştirilecek.

Yanaki ve Мilton Manaki'nin çalışmalarının anısına yapılıyor

İlki 1979'da yapılan festival, Yanaki ve Мilton Manaki'nin çalışmalarının anısına düzenleniyor.

Film festivaline isimleri verilen Yanaki ve Milton Manaki kardeşler, 20. yüzyılın başında Makedonya'da fotoğrafçılıkla uğraşırken Balkan coğrafyasının ilk kameramanları olarak tanındı.

Yanaki Manaki'nin İngiltere'den getirdiği kamerayla ilk çekimlerini yapan iki kardeş, bölgedeki yerel gelişmeler, gelenek ve göreneklerin yanı sıra Osmanlı padişahlarından Sultan Mehmed Reşat'ın Selanik ve Manastır ziyaretlerini de kaydetti.

İki kardeşin kaydettiği görüntülerin tamamı "Kuzey Makedonya Kinoteka" arşivinde saklanıyor

AA