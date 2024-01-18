Ankara

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), eski kocasının kullandığı ilaç ve raporları velayet davasına delil olarak sunan kadına bu bilgileri temin eden eczaneye, 50 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK kararına göre, boşandığı eşi ile aralarında velayet davası devam eden eski koca, dava dosyasında kendisinin hastane, rapor ve ilaç kayıtlarının bulunduğunu fark etti.

Bu kayıtların, hastaların eczaneden aldığı ilaçlara ait reçete bilgileri gibi verilerin çevrim içi toplandığı MEDULA sisteminden eczane aracılığıyla temin edildiğini öne süren eski koca, kayıtların boşandığı eşiyle paylaşılmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğu iddiasıyla eczane hakkında KVKK'ye şikayette bulundu.

KVKK, MEDULA sistemi kullanılarak edinilen özel nitelikli kişisel verilerin kanunda yer alan veri işleme şartlarından herhangi birine dayanılmaksızın üçüncü kişi ile paylaşıldığını tespit etti.

Kurul, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyen, teknik ve idari tedbiri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczaneye 50 bin lira idari para cezası verdi.