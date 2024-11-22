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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica'yı mağlup etti

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica'yı mağlup etti

Hornets'ta Miller, 38 sayı, Ball ise 35 sayı kaydederken Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, Tobias Harris ise 26 sayı attı.

Charlotte Hornets, konuk ettiği Detroit Pistons'ı uzatmaların ardından 123-121 mağlup etti.

Lakers'ta Anthony Davis, 39 sayı, LeBron James ise 31 sayı atmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

Takımına maçı kazandıran üçlüğü atan Wagner; 37 sayı, 6 ribaunt, 11 asist ile Magic'i galibiyete taşıdı.

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