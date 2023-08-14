Haber: Mert Osman Erman

İki diğer suçlu ise delilleri yok etmekten suçlu bulundu ve her biri altışar yıl hapse gönderildi. Mahkumlar yüksek mahkemeye başvuracaklar.

Genç kızlar, Eylül ayında Lakhimpur ilçesinde bir ağaçta asılı olarak bulundu.

Korkunç suç manşetlere çıktı ve küresel öfkeye neden oldu.

Polis altı kişiyi gözaltına almıştı - bunlardan dördü Cuma günü suçlu bulunurken, iki reşit olmayan sanık hakkında karar bekleniyor.

Cuma günü, Çocuklara Cinsel Suçlardan Koruma Kanunu (Pocso) kapsamındaki özel bir mahkeme, dört yetişkin sanığın ikisini çocuk kaçırma, toplu tecavüz etme ve kızları öldürme suçlarından mahkum etti.

Pazartesi günü, Yargıç Rahul Singh suçu "en nadir rastlanan" olarak nitelendirdi ve iki sanığın ömür boyu hapis cezasının "son nefeslerine kadar süreceğini" söyledi. Ayrıca her birine 41,000 rupi (500 dolar; 390 sterlin) para cezası verildi.

17 ve 15 yaşındaki iki kız kardeşin cesetleri, evlerinin yakınındaki Tamoli Purva köyünde, devlet başkenti Lucknow'dan sadece 200 km (124 mil) uzakta bulundu. Suçtan neredeyse 24 saat sonra, polis altı şüphelinin tamamını gözaltına almıştı.

Polis, kızların bazı suçlularla arkadaş olduklarını ve onlarla "isteyerek" bisikletle gittiklerini söyledi. Suçluların kızları evlenmeye zorladıkları için onları tecavüz ettiği ve boğduğu ve daha sonra onları bir ağaca yardımcılarıyla astığı iddia edildi.

Ancak kızların ailesi soruşturmayı sorguladı ve kız kardeşlerin evlerinin dışından suçlular tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Polis iddiası, suçlu aileleri tarafından da reddedildi ve suçlu olduklarına dair açıklamalarda bulundu. Cuma günü, mahkeme dört yetişkin sanığı mahkum ettikten sonra, savcı avukat Brajesh Kumar Pandey medyaya, iki reşit olmayan sanık hakkında kararın daha sonra açıklanacağını söyledi.