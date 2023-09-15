İstanbul

Sergi açılışına İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve İTO yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Develioğlu, İTO olarak sanat ve sanatçıyı desteklemekten, sanata farklı bakış açılarıyla değer katmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Develioğlu, Yeni Camii Hünkar Kasrı'ndaki sergilerin sanatseverlerden büyük ilgi gördüğüne dikkati çekerek, "Yeni sergimizde çini sanatının eşsiz güzelliğini yansıtan eserlere yer verdik. Çini geleneksel Türk sanatlarının en önemlilerinden biri. Cami, köşk, saray gibi pek çok mimari eser adeta bir nakış gibi işlenmiştir. Yeni Camii Hünkar Kasrı'mız da adeta bir çini müzesi gibidir. Sahip olduğu İznik çinileri, çiçek bahçesi gibi tüm duvarlara adeta ruh vermiştir." dedi.

30 Eylül'e kadar görülebilecek

Sanatçı Gülüzar Çevik ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide Rüstem Paşa Camii çinilerinden örnekler olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böyle bir çalışmanın takdir toplamasından dolayı çok umutluyum. İnşallah bununla alakalı bir kitap da çıkaracağız. Eserlerin burada sergileniyor olması bana çok heyecan veriyor. Biz nasıl yurt dışına çıktığımızda gördüğümüz her farklı şeyi anlatıyoruz, bu tarih olduğu için bir turistin buraya gelip benim dinimden, tarihimden bir şey öğrenerek kendi ülkesinde anlatıyor olması benim için çok önemli. Buna da vesile olabilirsem beni çok mutlu eder. Bütün sanatseverleri sergiyi görmeye bekliyorum. Sevmeyenleri de bekliyorum çünkü görünce seveceklerine inanıyorum."

Toplam 66 eserin yer aldığı sergi, 30 Eylül'e kadar görülebilecek.

Gülüzar Çevik hakkında

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Eski Çini Onarımları Ana Sanat Dalından mezun olan Çevik, 2011-2014'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda usta öğretici olarak çalıştı.

Topkapı Sarayı, Şehzade Camii gibi büyük tarihi eserlerin çini restorasyonunda uzman olarak görev yapan sanatçı, Yüksek lisans tezini "Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Lale ve Karanfil Motifleri" başlığıyla hazırladı.

Çevik, yurt içi ve dışında Türk çini sanatı dalında eğitimler vererek, Avrupa Birliği'nin farklı projelerinde yer aldı

İlk kişisel sergisini 2017'de Lale Müzesi'nde açan sanatçı, 2019'dan bu yana İstanbul Aydın Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam ediyor.

AA