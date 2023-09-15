Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Zelenskiy Aralık 2022'de Washington'a düzenlediği ziyarette Kongre'ye hitap etmiş, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının "bağış" olmadığını, "küresel güvenlik ve demokrasiye" yatırım olduğunu dile getirmişti.

ABD Kongresi'nde halihazırda Ukrayna'ya ilave 21 milyar dolarlık yardım tartışması gündemde. Kongre'deki bazı Cumhuriyetçiler Ukrayna'ya yardımların sonlandırılması ve federal bütçede harcama kesintisine gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Zelenskiy'nin ABD Başkanı Joe Biden ile gelecek hafta perşembe günü Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.