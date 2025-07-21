Müziğin duygusal damarına derin bir nefes gibi doğan LEKE, ilk şarkısı “Ağladım” ile müzikseverlerin kalbine dokunmaya hazırlanıyor.

Şarkının en dikkat çekici tarafı Türkiye’nin efsanevi sesi Murat Kekilli ile yapılan düet. “Ağladım” adlı şarkı, iki farklı kuşağın sesiyle birleşerek benzersiz bir yorum sunuyor.

Duyguların yankı bulduğu bu düet, şarkının ruhunu zirveye taşıyor.

Albüm Hakkında

Albüm adı: Ağladım

Sanatçı: LEKE

Konuk sanatçı: Murat Kekilli

Tarz: Pop / Alternatif

Tüm dijital platformlarda yayında !

Leke Kimdir?

Sahne ismiyle LEKE, müzikte iz bırakma hedefiyle ilk adımını ''Ağladım'' isimli şarkı ile atıyor. Güçlü sesi, içe işleyen yorumuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Ağladım, onun sadece bir şarkısı değil; içsel bir hikâyesi.

Murat Kekilli ile aynı şarkıda

“Bu şarkıda gözyaşları birleşti. Aynı acıya iki farklı sesle dokundular.”