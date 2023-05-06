İSTANBUL- Türk Pop Müziği’ne yön veren şarkılara imza atan ve bu sene sahnelerdeki 30'uncu yılını kutlayan Levent Yüksel, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirecek.
HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL
İSTANBUL- Türk Pop Müziği’ne yön veren şarkılara imza atan ve bu sene sahnelerdeki 30'uncu yılını kutlayan Levent Yüksel, geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirecek.
HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL
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