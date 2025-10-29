İSTANBUL (AA) - Premium otomobil markası Lexus, 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda yeni konsept modellerini ve ekosistemini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni mobilite vizyonunu 'Keşfet' (Discover) temasıyla duyuran Lexus, deneyimini daha geniş bir perspektife taşıyarak 'modern lüks' kavramını yeniden tanımlamayı hedefliyor.



Yeni döneminde otomotiv dünyasının ötesine geçerek ürün, hizmet, deneyim ve yaşam tarzlarını bir dönüşüm yolculuğuna yansıtacak marka, mobilitenin yanı sıra bireysel yaşam alanlarının tasarlanma sürecini yeniden şekillendiriyor.



Bu kapsamda Lexus, 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda yeni Lexus LS Concept modelini sergiledi. Markanın amiral gemisi LS'in geleneksel sedan formundan ayrılan bu konsept, 6 tekerlekli, şoförlü kullanım için tasarlanan 'kişisel bir sığınak' vizyonunu temsil ediyor.



Söz konusu vizyonda LS modelindeki 'S' harfi, sedan yerine 'Space' (alan) anlamına geliyor ve bu yeni tasarım, özgürlük ve mahremiyet açısından lüks bir deneyim vadediyor. İç mekanda maksimum yaşam alanı sağlamak için tasarlanan yeni modelde, ikinci ve üçüncü sırada oturan yolcuların aynı anda rahat bir şekilde araca giriş ve çıkış yapmasına imkan tanıyan geniş bir kapı yer alıyor.

- Markanın bir dizi amaral gemisi olacak

Lexus, tek tip otomobil tercih edilmediği fikriyle, yeni konseptler de geliştirdi. Tek bir amiral gemisi geleneği yerine bir dizi modelle bunu karşılamayı planlayan marka, LS Concept modelinden ilham alan yeni konseptlerini fuarda sergiledi.



Her şeyin en iyisini isteyen müşteriler için tasarlanan LS Coupe Concept, LS'in sunduğu konforu, gerçek bir sürücü otomobilinin karakteriyle uyum içerisinde birleştiriyor. Zarif tarzı, akıcı ve sportif dış tasarım ve dinamik çizgilerle harmanlayan model, her yolcunun kendine özgü bireysel bir deneyim yaşayabileceği geniş alanlar sunuyor.

LS Micro Concept de markanın otonom ve tek kişilik aracı olarak öne çıkıyor. Şehirde sürüşün daha kısıtlı hale geleceği alanlarda diğer araçların erişemediği bölgelere ulaşabilen model, kullanıcısına zaman kazandırarak lüks bir deneyim sağlıyor.



Bu yıl Kaliforniya Pebble Beach'te ön gösterimi yapılan LS Sport Concept ise sürücüyü içine alan kokpit tasarımıyla gelecek nesil bir spor otomobili temsil ediyor. Model, sürüş deneyimini 5 duyuya hitap edecek biçimde dizayn ediyor.



- Bireysel hava mobilitesine yönelik ürün tasarlandı

Markanın fuarda 'Özgürlüğü Keşfedin' (Discover Freedom) teması altında sunduğu yeni vizyon, hareket özgürlüğünün yanı sıra bağımsız ve sürdürülebilir bir yaşam biçimi sunmayı amaçlıyor.

Etkinlikte tanıtılan 'Lexus Catamaran', okyanuslarda seyahat edebilen ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla çalışan bir deniz aracı olarak tasarlandı. Gelişmiş yapay zeka destekli otomatik pilot sistemiyle kullanılan bu katamaran, Lexus'un 'çevreci lüks' anlayışını denizlere taşıyor.

Lexus'un lüks ekosistemi, Joby Aviation ile yapılan işbirliğiyle geliştirilen otonom dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracı 'eVTOL' prototipini de içeriyor. Bu proje, gelecekte bireysel hava mobilitesini mümkün kılacak Lexus imzalı bir deneyimin temelini oluşturuyor.

Markanın bağımsız ve lüks bir yaşam tarzına yönelik vizyonu ise 'Lexus Home' adlı mimari konseptte kendisini gösteriyor. Bu konsept, evin merkezinde elektrikli bir aracın yer aldığı, aracın güneş enerjisini depolayarak evin enerji ihtiyacını karşıladığı sürdürülebilir bir yaşam alanı sunuyor.



Daha geniş bir topluluğa hizmet veren bir yaklaşımın yansıması 'Lexus Hub', geleceğe dönük sosyal paylaşım alanı olarak tanımlanıyor. Mağazalardan eğlence ve yeme-içme alanlarına kadar birçok hizmeti bir araya getiren bu merkez, kara, deniz ve hava ulaşım modlarını birbirine bağlayarak bütünsel bir yaşam deneyimi sunmayı hedefliyor.

