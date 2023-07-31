ANKARA AA- Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.

Özel okullarda herkes dertli Özel okullarda herkes dertli

Sonuçlara www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.