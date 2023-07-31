ANKARA AA- Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.
Sonuçlara www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
ANKARA AA- Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.
Sonuçlara www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
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