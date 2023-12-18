Kedzierzyn-Kozle kentinde Azoty Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.57'de başlayacak.

Grupta ilk devre maçları sonunda 3'te 3 yapan Ziraat Bankkart, 8 puanla zirvede bulunuyor. Grupta 2 galibiyet ve 1 yenilgisi bulanan Azoty ise 6 puanla 2. sırada yer alıyor.

Ziraat Bankkart, rakibini 3-0 ya da 3-1 yenerse, grubun diğer karşılaşmasında da alınacak sonuca göre bitime iki maç kala üst tura çıkmayı garantileyebilir.

İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşmayı Ziraat Bankkart, 3-2 kazanmıştı.