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Bu galibiyetle PSG puanını 15'e çıkarırken, Rennes ise 11 puanda kaldı.

Ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Rennes, 56. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle farkı bire indirse de PSG, 58. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle durumu 3-1'e taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.

PSG, 32. dakikada Vitor Ferreira ve 36. dakikada Achraf Hakimi ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Ligin 8. hafta mücadelesinde PSG, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.

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