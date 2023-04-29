İstanbul

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

Bahçeşehir Koleji Ankara 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi'nden HYT takımı, geliştirdikleri Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi ile acil durumlarda trafik yönetimini sağlamaya yardımcı oluyor. Danışmanlığını öğretmenleri Erkan Dikci'nin yaptığı HYT takımı, Elif Ada Semiz, Alper Tuğra Yıldız ve Alperen Babaoğlan'ın geliştirdiği projeyle "Akıllı Ulaşım" kategorisinde yarışıyor.

Araçlar uyarılıyor ve acil durum aracı için en uygun rota belirleniyor

Elif Ada Semiz, geliştirdikleri sistem üzerinden trafik lambaları ve acil durum araçlarıyla haberleşme sağladıklarını belirterek, bu proje sayesinde ambulans, itfaiye gibi acil durum araçlarının hedeflerine çok daha hızlı ve kolayca varabileceklerini söyledi. Semiz, geliştirdikleri aracın yolda gerekli analizleri yaparak araçlara sinyal gönderdiğini ifade etti.

Alper Tuğra Yıldız da İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre haftada 500 insanın hayatını sadece ambulans gecikmesi yüzünden kaybettiğine dikkati çekerek, bir başka araştırmaya göre ise ambulans gecikmesinin en büyük sebebinin trafik yoğunluğu olduğunu vurguladı. Yıldız, trafik yoğunluğu sebebiyle acil durum araçlarının gecikmesine yönelik Acil Durum Trafik Haberleşme Sistemi'ni geliştirdiklerini söyledi.

Alperen Babaoğlan ise ilk etapta haritanın tanımlanmasını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Harita tanımlandıktan sonra acil durum aracı için en uygun rota belirleniyor. Sonrasında bu rota üzerindeki araçların içerisinde bulunan modüle 'Ambulans gelmektedir. Lütfen sol şeridi boş bırakın. Yoldan çekilin' şeklinde mesaj gönderiliyor. Bu uyarı 1 kilometre mesafeden gönderiliyor ve bu sayede yol önceden boşaltılmış oluyor. Ayrıca rota üzerindeki trafik ışıkları da önceden yeşile çevrildiği için yol boşaltılmış oluyor.

Gelecekte tam otonom araçlara geçildiğinde ise uyarı sistemi yerine direkt araçlara müdahale eden bir sistem öngörüyoruz. Belli simülasyonlar üzerinden sistemimizin nasıl çalıştığını da gösteriyoruz. Sistemin yazılımı dahil tamamıyla ekibimiz tarafından geliştirildi."

AA