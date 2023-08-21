ANKARA AA- Çalışan, 15 yaşında olduğunu ve kurduğu şirkette Türkiye'nin ilk yerli EEG başlığını üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Girişimci ve iş insanı Elon Musk'ın beyin ara yüzü teknolojisi üzerine geliştirdiği "Neuralink" girişiminden ilham alarak şirketine "NeuraTurk Teknoloji ve Elektronik AŞ" adını verdiğini belirten Çalışan, faaliyetlerini Teknopark Ankara'daki kuluçka merkezinde bulunan şirketinde sürdüreceklerini bildirdi.

Çalışan, ilk aşamada 4 kişilik bir ekiple AR-GE faaliyetini gerçekleştireceklerini ifade etti.

Hedef "yerli ürün" ihtiyacını karşılamak

Türkiye'de kullanılan EEG başlıklarının yurt dışından temin edildiğine dikkati çeken Çalışan, bu alanda yerli bir ürüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Çalışan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı örnek aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Selçuk Bayraktar'ı örnek almaktan gurur duyuyorum. Kendisi 2005 yılında 'İnsansız Hava Aracı (İHA) teknolojisi üzerine çalışacağım' dediğinde aslında Türkiye'de 10 kişiden 9'u bunu bilmiyordu. Bu teknoloji de öyle. 16 ay boyunca AR-GE yürüteceğiz. Ürün çıktıktan sonra da disleksi (öğrenme güçlüğü) rehabilitasyonu üzerine çalışan şirketlere satmayı amaçlıyoruz. Ürünün ticari anlamda bize kar getirmesinden ziyade, ülkemize bu alanda katkı vermek için şirket kurduk."

Çalışan, sürecin uzun olduğunu, bu noktada kendilerini destekleyecek bir yatırımcıya da ihtiyaç duyduklarını anlattı.

Bu tür çalışmalarda gençlere destek verilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Çalışan, "Ülkemizde yüksek teknolojiyle uğraşmak isteyen gençlere destek olan başta Cumhurbaşkanı'mıza, Milli Eğitim Bakanı'mıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mıza, Teknopark Ankara, İvedik OSB Başkanı'mıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mühendis olmak istiyor

Çalışan, daha önce "TEKNOFEST 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu Kategorisi"nde derece elde ettiğini söyledi.

Tüm çalışmalarının kendisine heyecan verdiğini, ailesi ve yakın çevresinin de kendisini her konuda desteklediğini dile getiren Çalışan, akademik hedefinin Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinde mühendislik okumak olduğunu bildirdi. Çalışan, "İstisna sonuçlar için müstesna çalışmalar yapılması gerekiyor. Çok çalışmaktan ziyade ne için, neden çalıştığın önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Teknopark Ankara, kuluçka merkeziyle genç girişimcilere destek veriyor

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Mehmet Ensar Çalışan gibi genç girişimcilere projelerini geliştirmeleri için Teknopark Ankara bünyesinde faaliyet gösteren kuluçka merkeziyle destek sağladıklarını bildirdi.

Teknopark Ankara'nın 2017 yılında kurulduğunu, Teknopark Ankara İvedik OSB MTAL'nin ise geçen yıl açıldığını hatırlatan Gültekin, şunları kaydetti:

"Meslek lisesi ve Teknopark Ankara birbirlerine entegre şekilde çalışmalarını yürütüyor. Oradaki gençlerimizi, buradaki kuluçka merkezinde değerlendiriyoruz. Teknopark ile mesleki eğitim veren bir okulun entegre olması daha bilgili, teknolojik altyapıya sahip gençlerin, girişimcilerin yetiştirilmesinde etkili oluyor. İvedik olarak girişimcilere çeşitli aşamalarda destek sağlıyoruz." dedi.

Gültekin, hedeflerinin meslek lisesindeki gençleri, kuluçka merkezinde yetiştirerek üretmelerine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Şu an için Teknopark Ankara'da 320'ye yakın firmanın bulunduğunu, bu firmaların büyük oranda savunma sanayisi, bir kısmının da medikal sektöründe faaliyet yürüttüğünü belirten Gültekin, "Biz medikal sektörünü, savunma sektöründe eş değerle götürmek istiyoruz. Savunma sanayisinde arzu ettiğimiz düzeye geldik. Teknopark ve İvedik olarak medikal sektöründe de aynı hızla çalışmaya başladık." diye konuştu.