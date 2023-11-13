Kocaeli

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileri Selim Tuğra Tosun, Mehmet Çiçek, Emre Mert Efe ve Doğu Baran Özgün'den oluşan Çınarlı Robot Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 3-5 Kasım'da düzenlenen yarışmada ülkelerini temsil etti.

Bükreş Politehnica Üniversitesince düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük robot yarışmaları arasında gösterilen organizasyona 19 ülkeden katılan 224 takım, 644 robotla 15 kategoride mücadele etti.

Yarışma boyunca başarılı performans sergileyen Çınarlı Robot Takımı, finalde karşılaştığı Romanya ekibini 3-0 mağlup ederek "Mini Sumo Kids" kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Elektrik bölümü öğretmeni Oğuzcan Bayrakdar ile elektronik bölümü öğretmeni Lütfi Biçer'den oluşan takım ise yetişkinlerin mücadele ettiği "Mini Sumo" kategorisinde ikincilik kazandı.

Mini sumo müsabakaları, iki robot arasındaki birebir karşılaşmalardan oluşuyor. Robotlar, rakibi iterek veya kaldırarak pist dışına çıkarmaya çalışıyor.

Robotların ağırlığı 500 gramı, en ve boyları 10 santimetreyi geçmiyor

Lise ekibinin danışmanı Bayrakdar, robotik kodlamanın önemi dolayısıyla öğrencileri ile çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Hem öğrencileri hem de kendilerini geliştirmek için ders dışında robot yaptıklarını anlatan Bayrakdar, tecrübe kazanmak ve yeni ekiplerle tanışmak için yarışmalara katılmaya karar verdiklerini aktardı.

Bayrakdar, tasarladıkları robotun üstünde sensör ve motorlar kullandıklarını kaydederek, "Kurallar dahilinde dış tasarımı tamamıyla bize ait. Yarışmanın belli kuralları var. Robotun ağırlığı 500 gramı geçmemesi, en ve boy uzunluğunun 10 santimetre olması gerekiyor." dedi.

Bir robotun yarışmada galip gelebilmesi için rakibini dohyonun (robot pisti) dışına atması gerektiğini aktaran Bayrakdar, "Finalde Romanya takımıyla karşılaştık. Ondan önce Meksikalı takımı eleyip finale çıktık. Cumhuriyet'in 100. yılında Romanya'da İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı açmak bizim için çok değerli ve kıymetliydi." diye konuştu.

Bayrakdar, yarışmada çok sayıda ülkeden kaliteli robotların yer aldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Biz inandık. Öğrencilerle burada neredeyse gecelere kadar çalıştığımız oldu robotlar üzerinde. Rakiplerimizin videolarını izliyoruz, ona göre robotlarımızı geliştiriyoruz. Kullandığımız motorları daha güçlü yapıyoruz. Arduino kart (mikro denetleyici platform) üzerinde zaten yazılımla kontrol ediyoruz. Mekanik aksamını kendimiz tasarlıyoruz. Bazı aksamları tasarlayıp 3D yazıcıda basıyoruz. Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz."

Yarışmanın öğrenciler için çok güzel deneyim olduğunu vurgulayan Bayrakdar, "Yarışmalarda derece almak için robotik kodlama kısmını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Okuduğu bölümde de ilerideki meslek hayatında da onlara büyük katkı sağlıyor. Romanya'da Avrupa birinciliği bizim için çok değerli ama takım olarak daha iyilerini başarabileceğimize inanıyoruz. Yurt dışındaki farklı yarışmalara katılmak ve derece almak istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Çok büyük emek sarf ettik"

Çınarlı Robot Takımı üyesi Selim Tuğra Tosun, ilk defa yurt dışına çıktıkları için yarışmaya heyecanlı ve tedirgin şekilde gittiklerini, birinci olunca da büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Robotik kodlamanın yaygınlaştığına işaret eden Tosun, kendisinin de okuldaki seçmeleri kazanarak takıma girdiğini ve gelecekte savunma projelerinde yer almak istediğini anlattı.

Mehmet Çiçek ise yaklaşık 2 ay boyunca yarışmaya hazırlandıklarını belirterek, "Derslerimiz bittikten sonra robot yapıyoruz. Hobi olarak yapıyoruz. Yarışmaya hazırlık olarak derslerimiz bittikten sonra okulda devam ettik. Bu iş üzerinde çalıştık. Gerek arkadaşlarım, gerek ben çok büyük emek sarf ettik." şeklinde konuştu.

"Yarışmada birinci olmak çok gurur vericiydi." diyen Çiçek, Cumhuriyet'in 100. yılında gelen bu galibiyetin ardından başka yarışmalara katılmaya planladıklarını sözlerine ekledi.