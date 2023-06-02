VİLNİUS AA- Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta binalara asılan Ukrayna bayrakları, belediye otobüslerine yazılan "Vilnius, Ukrayna'yı seviyor" yazıları ve vatandaşların Kiev'e desteği dikkati çekiyor.

Vilnius'ta otobüslerde yer alan dijital tabelalarda önce "Vilnius, Ukrayna'yı seviyor" yazısı yer alırken ardından durak isimlerine yer veriliyor.

Başkent'te yaşayan Mindaugas Tvaronas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Litvanya'nın Ukrayna'yı destekleme şeklini sevdiğini ve kendisinin de aynı düşündüğünü söyledi.

Tvaronas, "Kim Ukrayna'yı desteklemez ki? Savaş gerçekten çok kötü. Desteğe devam edin, daha fazlasını yapın ve yorulmayın. Bu bir meydan okuma ve devam ediyor. Savaşı normalleştirmeyin." ifadelerini kullandı.

Litvanyalı Martynas ve Monika da Ukrayna'ya verilen desteğin farkında olduklarını ve kendilerinin de Kiev'in yanında durduklarını ifade etti.

Monika, Litvanya'nın neredeyse tamamının Ukrayna'yı desteklediğini ve Ukraynalıların yanında olduğunu vurgulayarak, "Bu savaşta sadece bir tane iyi var. O da Ukrayna. Tüm insanlar bu savaşta Ukrayna'yı desteklemeli." dedi.

Litvanya'da doğup büyüdüğünü ifade eden Martynas da çoğunluğun Ukrayna'yı desteklediğini belirterek, "Desteklemeyenler genelde Rusya'da gelen göçmenler ya da Rusya yönetimini destekleyenler. Herkes Ukrayna'yı Litvanya'nın ve diğer Baltık ülkelerinin yaptığı gibi desteklemeli. İnsanlar arasında savaş konusunda bir yorgunluk gözlenebilir ama desteğe devam etmek istiyorsak yorulmak diye bir şey söz konusu olmamalı." diye konuştu.

Litvanya'da yaşayan vatandaşlar balkonlarına astıkları Ukrayna bayraklarının yanı sıra arabalarındaki Ukrayna yapıştırmalarıyla da Kiev'e desteğini gösteriyor.

Vilnius'ta bu yıl yapılan yeni bir tabelayla da Litvanya'nın Moskova Büyükelçiliği'ne giden sokağın adı "Ukrayna Kahramanları Sokağı" olarak değiştirildi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de her fırsatta dönemin Sovyetler Birliği'ne isteyerek katılmadıklarını, Ukrayna'yı koşulsuz desteklediklerini ifade ediyor.

Landsbergis, 6 Mayıs'ta yaptığı Twitter paylaşımında üzerinde "Never soviet" yazan bir tişört giymiş ve "Biz 'Sovyet sonrası' değiliz. Biz hiç Sovyet olmadık." ifadesini kullanmıştı.