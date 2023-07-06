ANKARA - Yıllık 120 bin ton lityum karbonat üretecek olan ve Xinjiang’ın Bayingol Moğol Özerk vilayetindeki Ruoqiang ilçesinin bir endüstri parkında yer alan proje, Çin’de türünün en büyük tesisi konumunda.



4,6 milyar yuanlık (yaklaşık 634 milyon dolarlık) toplam yatırımla gerçekleştirilen projeye 2022 yılının Eylül ayında başlanmıştı. Projenin; madeni çıkarma, işleme ve eritmeden oluşan endüstri zinciri iki evrede inşa edilecek. İkinci evrenin de tamamlanması sonrasında projenin üretim kapasitesi 120 bin tonu aşarak 30 milyar yuanlık pazarlama getirisi sağlayacak ve bin 500’den fazla çalışana istihdam olanağı yaratacak.



Lityum karbonat, öncelikle lityum-iyon aküsü katot malzemesi olarak ve aynı zamanda akü yapım ve enerji depolama endüstrilerinde geniş ölçüde kullanılıyor. Lityum kaynaklarının çok bol olduğu bilinen Ruoqiang ilçesinde tahminen 1,2 milyon tonluk bir rezerv olduğu düşünülüyor. Söz konusu proje, yerel kaynak avantajından kaldıraç gibi yararlanarak, onu ekonomik ve endüstriyel kazanca dönüştürüyor. En son teknolojileri kullanan proje, hem ülke için yüksek kalite lityum karbonatı güvenceye alıyor hem de aynı anda üretim maliyetini düşürüyor ve üretimde etkinliği yükseltiyor.

HABER: ERCAN AYDIN